17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

Osmanlıların ilk defa 1353'te Rumeli'ye geçtiği hemen hemen her kitapta yer alan bir husustur. Ancak 1353'ten önce Osmanlı askerleri, defalarca Rumeli'ye geçmiş ve burada faaliyet göstermişlerdir.

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Anadolu Türkleri, Rumeli'ye ilk defa 1261'de Türkiye Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keykavus'la beraber geçerek Dobruca'ya yerleşmişlerdi.

1308'de Halil isimli bir Türk'ün 800 süvari ve 2 bin piyade ile Rumeli'ye geçerek, burada Katalanlarla işbirliği yaptığını görüyoruz. 2 yıl burada kalan Türkler, Anadolu'ya geri dönerken Bizans-Ceneviz işbirliği sonucu yok edildiler.