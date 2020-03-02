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17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişine dair tarih boyunca pek çok teori üretilmiş; tarihçiler arasında Osmanlı'nın Balkan topraklarına ayak bastığı tarih daima tartışma konusu olmuştur. Peki, Osmanlı Rumeli topraklarına nasıl geçti? Osmanlı Beyliğinin Rumeli'ye geçişini sağlayan olaylar nelerdir? Balkan topraklarının fethinde dönüm noktası olan olay nedir? Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde Balkanların durumu nasıldı? 17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişine dair az bilinen gerçekleri derledik.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 09:42
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OSMANLILAR, RUMELİ’YE İLK KEZ NE ZAMAN GEÇTİLER?
OSMANLILAR, RUMELİ’YE İLK KEZ NE ZAMAN GEÇTİLER?

Osmanlıların ilk defa 1353'te Rumeli'ye geçtiği hemen hemen her kitapta yer alan bir husustur. Ancak 1353'ten önce Osmanlı askerleri, defalarca Rumeli'ye geçmiş ve burada faaliyet göstermişlerdir.

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Anadolu Türkleri, Rumeli'ye ilk defa 1261'de Türkiye Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keykavus'la beraber geçerek Dobruca'ya yerleşmişlerdi.

1308'de Halil isimli bir Türk'ün 800 süvari ve 2 bin piyade ile Rumeli'ye geçerek, burada Katalanlarla işbirliği yaptığını görüyoruz. 2 yıl burada kalan Türkler, Anadolu'ya geri dönerken Bizans-Ceneviz işbirliği sonucu yok edildiler.

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BİZANS’TAKİ İÇ SAVAŞ SIRASINDA RUMELİ’YE AYAK BASTILAR
BİZANS’TAKİ İÇ SAVAŞ SIRASINDA RUMELİ’YE AYAK BASTILAR

Osmanlılar, Rumeli'ye ilk defa 1322'de, Bizans'taki iç savaş sırasında geçtiler. 8 bin kişilik bir Osmanlı kuvveti, ihtiyar Andronikos'un ordusunda yer alıyordu.

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Bundan sonra 1329'daki Eskihisar Savaşı'nın ardından Orhan Bey'in gönderdiği kuvvetler Meriç'in denize döküldüğü yerin batısına çıktılarsa da başarılı olamadılar.

1331'de 15 bin kişilik bir Osmanlı kuvvetinin Trakya'ya çıktığını görüyoruz. 1334'te Türk askerleri yine Trakya'da faaliyet gösteriyorlardı. Osmanlılar bu örneklerde görüldüğü gibi 1353'ten önce defalarca ve büyük miktarda kuvvetlerle Rumeli'ye geçmişlerdir.

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RUMELİ’YE GEÇİŞ SALLA MI OLDU?
RUMELİ’YE GEÇİŞ SALLA MI OLDU?

Osmanlı'nın geceleyin salla Rumeli'ye geçip buraları fethettiği fikri tamamen gerçek dışıdır.

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Halil İnalcık, Karesi gazilerinin Rumeli'ye sallarla geçip, yağma faaliyetlerinde bulunmaları ile ilgili bilgilerin Osmanlı dönemindeki yankısından dolayı böyle bir rivayetin ortaya çıkmış olabileceğini belirtir.

Gerek Süleyman Paşa'dan önce, gerekse onunla birlikte Rumeli'ye binlerce kişi ile geçilmiştir. Binlerce askerin salla geçmesi mümkün olmadığı gibi, Gelibolu'nun kısa sürede fethinin de salla geçen 30-40 kişinin başaramayacağı bir iş olduğu açıktır.

İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?

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BİZANS İMPARATORU ORHAN BEY’DEN YARDIM İSTEDİ
BİZANS İMPARATORU ORHAN BEY’DEN YARDIM İSTEDİ

Osmanlıların sistemli olarak Rumeli'ye geçişleri Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un, Orhan Bey'den yardım istemesiyle başladı.

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1344'ten itibaren Osmanlılar, Bizans'ın iç mücadelelerine müdahale etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli'ye geçmeye başladılar.

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UMUR BEY’İN BALKANLARDAKİ FAALİYETLERİNİ NE ENGELLEDİ?
UMUR BEY’İN BALKANLARDAKİ FAALİYETLERİNİ NE ENGELLEDİ?

Osmanlılardan önce Rumeli'de Aydınoğlu Umur Bey faaliyetteydi. Umur Bey, Bizans'a yardım etmek için uzun müddet Balkanlarda bulunmuştu.

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Ancak Haçlı donanmasının İzmir'i alması onun Balkanlardaki faaliyetlerini engelledi. Umur Bey'in Kantakuzenos'a kendi yerine Orhan Gazi'yi önerdiği rivayet edilir.

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