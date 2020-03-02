17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi
17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi
Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişine dair tarih boyunca pek çok teori üretilmiş; tarihçiler arasında Osmanlı'nın Balkan topraklarına ayak bastığı tarih daima tartışma konusu olmuştur. Peki, Osmanlı Rumeli topraklarına nasıl geçti? Osmanlı Beyliğinin Rumeli'ye geçişini sağlayan olaylar nelerdir? Balkan topraklarının fethinde dönüm noktası olan olay nedir? Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde Balkanların durumu nasıldı? 17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişine dair az bilinen gerçekleri derledik.
Giriş Tarihi: 02.03.2020
20:10
Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
09:42
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