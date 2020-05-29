İstanbul’un fethi Osmanlı’nın gelişmesini nasıl etkiledi?

İstanbul'un fethi, Peygamberimiz tarafından müjdelenen ve tarihin en önemli hadiselerinden biri olarak kabul edilen bir zafer… Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği fetih ile "yıkılamaz" denilen surlar yıkıldı ve yeni bir çağ açıldı. Doğu Roma İmparatorluğu'na son veren bu fetih, Osmanlı Devleti'nin temellerini sağlamlaştırdı; Fatih'in canlandırdığı "gaza" anlayışı, kendisinden sonra gelen hükümdarlara miras kaldı. Peki, İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?