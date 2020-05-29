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İstanbul’un fethi Osmanlı’nın gelişmesini nasıl etkiledi?

İstanbul'un fethi, Peygamberimiz tarafından müjdelenen ve tarihin en önemli hadiselerinden biri olarak kabul edilen bir zafer… Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği fetih ile "yıkılamaz" denilen surlar yıkıldı ve yeni bir çağ açıldı. Doğu Roma İmparatorluğu'na son veren bu fetih, Osmanlı Devleti'nin temellerini sağlamlaştırdı; Fatih'in canlandırdığı "gaza" anlayışı, kendisinden sonra gelen hükümdarlara miras kaldı. Peki, İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?

Giriş Tarihi: 29.05.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 09:27
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İSTANBUL’UN FETHİ BÜYÜK BİR PRESTİJ SAĞLADI
İSTANBUL’UN FETHİ BÜYÜK BİR PRESTİJ SAĞLADI

İstanbul'un fethi, 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'e sonsuz bir kudret ve otorite sağlamıştı. Fetih öncesi büyük kargaşalıklar içerisinde çalkalanan Osmanlı İmparatorluğu bu fethin getirdiği büyük prestijle hem İslam dünyasının en parlak devleti haline geldi hem de düşmanları üzerinde psikolojik yılgınlık oluşturdu.

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HÜKÜMDARLIK ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER ORTADAN KALKTI
HÜKÜMDARLIK ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER ORTADAN KALKTI

Fatih fetihten hemen sonra iktidarını sınırlayan Çandarlı'yı görevden aldı ve bir müddet sonra öldürttü. Aynı şekilde hükümdarlığı üzerinde bir tehdit olarak gördüğü Orhan Çelebi de fetih sırasında ortadan kalkmıştı.

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YÖNETİM SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
YÖNETİM SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Fatih'in veziriazamlarının sonuncusu hariç hepsi kapıkulu kökenliydi. Bu durum hükümdara aristokrat Türk ailelerinin nüfuzundan kurtulması imkânını vermiştir. Ancak her şey devşirmelere bırakılmamış, dini, idari ve mali bürokrasi Türk kökenlilerden teşkil edilmiştir.

İstanbul'un fethi hakkında 12 bilgi

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TEK SÖZ SAHİBİ PADİŞAHTI
TEK SÖZ SAHİBİ PADİŞAHTI

Böylece kapıkulları ile Türkler arasında bir denge kurularak devlet yönetiminde tek söz sahibinin padişah olması sağlanmıştır.

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FETRET DEVRİ GERÇEK ANLAMDA FETİH İLE BİTTİ
FETRET DEVRİ GERÇEK ANLAMDA FETİH İLE BİTTİ

Halil İnalcık, Fetret Devri'nin gerçek bitişinin İstanbul'un fethi ile olduğunu söyler. İstanbul'un fethi öncesinde sallanan imparatorluk, fetihle kazandığı büyük itibar sayesinde dünya siyasetine yön verecek bir imparatorluk olma yoluna girdi.

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