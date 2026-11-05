Şehzade Camii'nin Hüzünlü Hikayesi

2 /10 Kanuni Sultan Süleyman'ın Genç Yaşta Kaybettiği Oğlu















◽ Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın oğulları Şehzade Mehmed, 1521 yılında dünyaya geldi. Babasının büyük umutlar beslediği şehzade, genç yaşta önemli görevler üstlendi. Osmanlı geleneğine göre Manisa'da sancak beyliği yaptı ve geleceğin padişah adaylarından biri olarak görüldü.

◽ Ancak hayatı beklenmedik şekilde sona erdi. Şehzade Mehmed, 1543 yılında henüz 22 yaşındayken hayatını kaybetti. Genç şehzadenin ölümü, başta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere ailesini derinden sarstı.

◽ Oğlunun hatırasını yaşatmak isteyen Kanuni, İstanbul'da onun adına büyük bir cami ve külliye yaptırmaya karar verdi. Bu önemli görev, Osmanlı tarihinin en büyük mimarlarından biri olacak Mimar Sinan'a verildi.

◽ Caminin inşasına 1543 yılında başlandı. Öncelikle Şehzade Mehmed'in defnedileceği türbe tamamlandı. Ardından caminin yapımına geçildi ve eser 1548 yılında ibadete açıldı. Böylece bir babanın evlat acısı, İstanbul'un kalbinde yükselen görkemli bir yapıyla ölümsüzleşti.