Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 10 besin

◾ Kur'an-ı Kerim bizlere, evrene dair her detaydan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de zeytin, kabak, hurma, kiraz, üzüm, sarımsak, nar, rayhan, muz gibi besinlerin isimleri de bulunmaktadır.

◾ Yüce kitabımızda zeytin, Nahl suresi 11. ayetinde şöyle geçer; "Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır."

Nahl suresi 11. ayetin tefsiri

"Gökten indirilen su", Kur'an'ın en çok başvurduğu kozmik delillerdendir. Bunun sebebi de, bütünüyle hayatın varlığı ve devamının suya bağlı bulunması ve suyun yararlanılabilir hale gelmesinde yağmurun taşıdığı önemdir. Bütün gezegenler içinde dünyanın bilinen en farklı özelliği, Allah'ın burada suyu yaratmış olmasıdır. Ayrıca yağmurun insan ve diğer canlılar, bitkiler için taşıdığı özel önem dolayısıyla konumuz olan âyette de görüldüğü gibi Kur'an'da yağmur ve onun sonuçları sayesinde elde edilen bazı temel ürünler bilhassa hatırlatılmakta, Allah'ın bu benzersiz lutfuna dikkat çekilerek bunlar üzerinde düşünmek, lutuf sahibini tanıyıp şükretmek gerektiği bildirilmektedir.

◾ Zeytinin bilinen birçok faydası vardır. Öncelikle zeytinin yağının içindeki yağ asitlerinin çoğu tekli doğmamış yağlardan oluşur. Bu da tekli doymamış yağ asitler kolesterol içermezler. Kandaki kolesterol oranını yükseltmez tam tersine kontrol altında tutar. Zeytinin gövde kabukları da oldukça faydalıdır.

◾ Ateşin düşürülmesinde tesirlidir, şeker hastalarında kan şekerinin düşmesinde tesirli olan zeytin aynı zamanda tansiyonu düşürmede de etkilidir.