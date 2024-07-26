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Kemal Sayar’dan ruha iyi gelen sözler

Kemal Sayar, kitaplarında insanın iç dünyasına derin bir ayna tutuyor. Hayatın hızlı temposuna kapılanlara yavaşlamayı, acılarından dem vuranlara ise karamsarlığa düşmemeyi öneriyor. Okurlarını, insan doğasına ilişkin önemli sorularla derin bir zihin ve duygu yolculuğuna çıkarıyor. Bu yolculuk, ruhun yaralarına şifa olabilecek ve hepimize iyi gelebilecek cevaplarla dolu. Klinik Psikolog Rabia Yavuz ile Sayar, bu eserlerinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha anlamlı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Giriş Tarihi: 26.07.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:37
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Bir kum tanesiyim ama
Çölün derdini taşıyorum.

📕📘 Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

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Ruhu sevmenin yolu onunla ilgilenmektir. İyileşme sevgiden gelir, mantıktan değil.

📕📘 Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

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Zira insan, kendi karanlığını keşfederek aydınlanır.

📕📘 Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

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Hayat bize gül bahçesi vadetmiyor…

📕📘 Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

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Derman bazen derdin içindedir.

📕📘 Kendi Özünü Bil l Kemal Sayar

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