Kemal Sayar’dan ruha iyi gelen sözler

Kemal Sayar, kitaplarında insanın iç dünyasına derin bir ayna tutuyor. Hayatın hızlı temposuna kapılanlara yavaşlamayı, acılarından dem vuranlara ise karamsarlığa düşmemeyi öneriyor. Okurlarını, insan doğasına ilişkin önemli sorularla derin bir zihin ve duygu yolculuğuna çıkarıyor. Bu yolculuk, ruhun yaralarına şifa olabilecek ve hepimize iyi gelebilecek cevaplarla dolu. Klinik Psikolog Rabia Yavuz ile Sayar, bu eserlerinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha anlamlı bir yaşamın kapılarını aralıyor.