Fransa’daki gizemli taşların sırrı ne?

🔸 Tam olarak neden var olduğu bilinmeyen bu taşların dizilişleri ve günümüze kadar korunması, galaksimizdeki en büyük taş koleksiyonu göstermekte. 3000 megatilik taşların, Kelt önceki halk tarafından dikilen son derece nizamlı bir şekilde dizilişinin bir sebebi bulunuyor.

🔸 Keltler; MÖ 1. bin yılda Avrupa'nın geniş bir bölgesinde yaşayan, Hint-Avrupa dil ailesine mensup halklardan biri. Yoğun olarak; İrlanda, İskoçya, Galler, Cornwall, Bretonya ve Galya yani günümüzdeki modern Fransa'da yaşarlar.