Fransa'daki gizemli taşların sırrı ne?
Kilometrelerce uzanan kusursuz taşlar düşünün. Bu taşlar, Fransa'nın 6000 yıl önce ne durumda olduğunu, burada kimlerin yaşadığını ve bölgedeki medeniyetlere dair bilgiler veriyor. O dönem teknoloji yoktu, insanlar buradaki taşları nasıl ve hangi teknoloji ile dizmiş olabilir? İşte, İngiltere'deki Stonehenge taşlarından çok daha eskiye uzanan Fransa'daki gizemli taşların sırrını sizler için araştırdık.
🔸 Tarih öncesinden günümüze ulaşan gizemlerden biri Carnac Stones. Arkeolojik açıdan büyük ilgi çeken bu taşlar, ismini de aldığı Fransa'nın kuzeybatı kıyılarında konumlanan Bretanya bölgesindeki Carnac köyünde yer alıyor.
🔸 Burası, 3000 binden fazla dikili taştan oluşan yoğun bir megalitik koleksiyondur. Taşların var oluş amacıyla ilgili pek çok gizem ve efsane bulunuyor.
🔸 Tam olarak neden var olduğu bilinmeyen bu taşların dizilişleri ve günümüze kadar korunması, galaksimizdeki en büyük taş koleksiyonu göstermekte. 3000 megatilik taşların, Kelt önceki halk tarafından dikilen son derece nizamlı bir şekilde dizilişinin bir sebebi bulunuyor.
🔸 Keltler; MÖ 1. bin yılda Avrupa'nın geniş bir bölgesinde yaşayan, Hint-Avrupa dil ailesine mensup halklardan biri. Yoğun olarak; İrlanda, İskoçya, Galler, Cornwall, Bretonya ve Galya yani günümüzdeki modern Fransa'da yaşarlar.
🔸 Peki, megalitik ne demek? Megalitik; Megalit, bir yapı veya anıt oluşturmak için kullanılan büyükçe taşlara verilen isimdir. Bu yapılar bir veya birkaç megalitten meydana gelmekte.
🔸 Megalitik sıfatı ise bu çeşit taşlardan yapılmış manasını taşımakta olup taşlar harçla değil de birbirlerine geçmeli olarak bir arada dururlar. İşte, Fransa'da bu Carnac Taşları da böyledir.
🔸 Carnac Taşları, hem tek dikili hem de sıralı bir desen şeklinde dizayn edilmiş.Tekli taşlara menhirler, çoklu taş kümelerine ise dolmenler adı verilmiş ve böyle anılmakta.
🔸 Böylesine büyük bir titizlikle sıralanan taşların toplam uzunluğu, bir kilometreden fazladır. Buradaki taşlar taşlar oldukça biri olduğundan 1 km, 12 tanedir.
🔸 Bu sıralar yaklaşık 4 metre yüksekliğinde olup en büyük taşların batı ucunda başlamış ve aynı şekilde hizlanmış, küçülerek 0,6 metreye kadar küçülmüştür.
🔸 Carnac Taşları ile ilgili pek çok teori olduğunu söylemiştik, bunlardan ilki dini amaçlarla bu taşların buraya konumlandığıyla ilgili. Bir diğer gerekçe ise belli ritüeller için oluşturulduğu.