Baltık Mimarisi Kars’a nasıl geldi?

◾ Doğu'nun belleği ve geçmişin sessiz tanıkları olan bu yerin her bir taşında bir hikaye, bir tarih yatmakta. Bugünü ve bugünün yapılarını daha iyi incelemek için biraz eskiye gidelim: Yıl 1877.

◾ 93 Harbi olarak bildiğimiz Osmanlı - Rus Savaşı tarihimizin en unutulmaz muharebelerinden biri şüphesiz. II. Abdülhamid döneminde gerçekleşen bu savaş, Kars'ın kaderini de değiştirmişti.