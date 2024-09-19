Müteferrika Matbaası'nın en çok satan eseri: Vankulu Lugatı

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▪ Asırlarca cihana adalet ve merhamet ekseninde nizam veren Osmanlı topraklarındaki en önemli yeniliklerden biri olan matbaa, Erdel'den Osmanlı'ya sığınan bir mühtedi; İbrahim Müteferrika tarafından 1719 yılında faaliyete geçti.

Erdel neresi?

Transilvanya da olarak bilinen bölge, günümüzde Orta ve Batı Romanya'yı temsil eder.

▪ Matbaada evvela sadece harita baskısı yapan Müteferrika, ilk denemelerinden tam on yıl sonra Vankulu Lugatı'nı basarak Osmanlı topraklarındaki ilk matbu eseri ortaya çıkarmış oldu.

Osmanlı'da ilk Kur'an ne zaman basıldı?