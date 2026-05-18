Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 22-32. Bâblar - 39. Bölüm

"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

◾ İbn Abbas diyor ki "teyemmümlü olduğu halde, abdestli olan kimselere imam olmuştur" yani mesela şimdi bu da bir tartışma konusu. Acaba diyelim ki cemaat teyemmümlü veya bir kişi teyemmümlü mesela. "Cemaat abdestli, imamlık yapabilir mi?" İbn Abbas diyor ki "ben yaptım bunu" diyor.

◾ Diyor ki "toprak, çorak ve tuzu yer üzerinde namaz kılmakta ve böyle yerde teyemmüm etmekte beis yoktur" demiştir.

Bu da herhalde şeyle ilgili yani "acaba teyemmüm edilen toprağın özel bir anlamı var mı?" yani özel bir niteliği olması lazım mı, değil mi? "Yok" diyor herhalde çok böyle istisnai bir örnek ile…