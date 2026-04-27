Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 1-9. Bâblar - 37. Bölüm

İslam dünyasının meşhur eseri "el Camiu's Sahih", daha çok "Sahih-i Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

📍 Sahih hadisleri bir araya getirerek büyük bir sünnet müdafaasında bulunan İmam Buhari, Maveraünnehir bölgesinin, ilmi havzaya kazandırdığı önemli bir alimdir. Hayatı boyunca onlarca ilmi seyahat gerçekleştirerek hadisleri bizzat ravilerinden dinleyen Buhari, Efendimiz'in (SAV) en doğru sözlerinin bize ulaşmasını sağlamıştır.

📍 İmam Buhari "el Camius Sahih"i ile birlikte insanları sünnet etrafında toplanmaya davet eder. Niyetlerin ne denli önemli olduğunu insanlara anlatarak artık hangi hadis Efendimiz'e (SAV) ait, sorunsalını bertaraf eder.

📍 Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri'nin bu bölümünde abdest babının 1-9. babları işlendi:

🔸 İkinci hadis-i şerif Hz. Aişe'den (Ranha) geliyor. Allah namazı farz kıldığında hazarda ve seferde ikişer rekat olmak üzere farz kıldı. Sonra sefer namazında oldukları gibi bırakıldı, hazar namazları ise arttırma yapıldı.

🔸Namazlar iki rekat idi ama daha sonra seferdeki yani yolculuk namazı iki rekat oldu yani bugün bir yere gittiğimizde iki rekat olarak kılıyoruz yani 4 rekatları iki rekat olarak kılıyoruz zaten ikiler ise iki rekat. Hazarda olan yani yolculuk dışında olanlar ise arttırıldı. Bu da meşhur bir konudur.