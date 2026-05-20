Riyazü's Salihin Okumaları 22 - Sadakanın Kapsamı

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının yirmi ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Hayırlı İşlere Koşmak. "Genelde sadakayı maddi anlamda, ihtiyaç sahibi bir kimse yardım etmek anlamında kullanıyoruz. Ama Efendimizin (SAV) hadis-i şerifleri bir bütün olarak düşünüldüğü zaman sadaka sadece maddi yönlü değil manevi anlamda birçok alanı da kapsayan bir ibadet, bir hayır türü, bir ibadet biçimi, bir amel, bir fiil..."

◾ Sadaka, Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları ifade eder. Kur'an-ı Kerim, kişinin elde ettiği malın kendi başarısına ait olmadığını, bunların gerçek sahibinin Allah olduğunu vurgulamış ve "imtihan" amacıyla bir lütuf, bir emanet olarak kişiye verildiğini hatırlatmıştır. Pek çok ayet ve hadis, müminlerin malında fakir ve ihtiyaç sahipleri için pay olduğundan bahsetmiştir.

🔹 Dolayısıyla bu hadis-i şerifte belki maddi yönü vurgulanmış olacak ama bir mümin, bir Müslüman sadaka meselesini düşünürken o maddi-manevi bütün yönleri birlikte ele alarak konuyu değerlendirmelidir.



🔹 Mesela Efendimiz (SAV) bazen tebessümün de sadaka olduğunu ifade ederler. Yine başka bir yerde güzel sözün, tatlı dilin de sadaka olduğu ifade edilir.



🔹 Bir müminin, bir Müslümanın hüznünü gidermekte sadaka olarak değerlendirilmiştir.