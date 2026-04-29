Riyazü's Salihin Okumaları 20 - Tefekkür l | Ahmet Şentürk

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının yirminci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu ise Tefekkür: "Tefekkürle irtibatlı birçok kavramla Kur'an-ı Kerim'de karşılaşıyoruz: Tezekkür kavramı, te'emmül kavramı, tedebbür kavramı, nazar kavramı, itibar kavramı...

◾ Tefekkür, diğer canlılardan ayrı olarak düşünme gücüne sahip insanoğluna bahşedilmiş bir eylemdir. Kulun kendi acizliğini, günahlarını, Allah'ın yarattığı varlıkları, alemi, bunlar arasındaki ahengi ve mükemmelliği düşünmek ve ibret almaktır. Kur'ân'da bu kavram fiil şeklinde 18 âyette geçmiş, düşünülmesi teşvik edilmiş ve düşünenler övülmüştür.

🔹 Tabii Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramlarından biri tefekkür kavramı, düşünmektir. Tefekkürle irtibatlı birçok kavramla da yine Kur'an-ı Kerim'de karşılaşıyoruz...

🔹 Mesela tezekkür kavramı, te'emmül kavramı, tedebbür kavramı, nazar kavramı, itibar kavramı... Bunların her biri düşünmenin farklı yönlerine işaret ediyor.

🔹 Tabii olarak en temelde tefekkür, te'emmül, tedebbur. Bu dersimiz, bu programımız esnasında çok sıklıkla kullanacağımız bu kavramları şu şekilde tercüme edebiliriz: İyice düşünüp taşınmak...

🔹 İşte buna biz tefekkür diyebiliriz. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh İhya'sında bir bölümü sadece tefekkür bahsine ayırıyor

◾ Kur'ân'da tefekkür kavramı, fiil şeklinde 18 âyette geçmiş, böylelikle insanlar düşünmeye teşvik edilmiş ve düşünenler övülmüştür. Tefekkür hakkında Ebu'd-Derdâ -radıyallâhu anh- da şöyle buyuruyor: "Bir saat tefekkür; kırk gece nâfile ibâdetten üstündür."

