Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 32-46. Bâblar - 40. Bölüm

"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

◾ Mâlik (Ra) aktarıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuş: "Benim kıblem şurasıdır mı sanıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin huşûnuz ve rükûnuz bana gizli olmaz. Ben sizleri elbette arkamdan görüyorum." Bu tabii enteresan bir hadis-i şerif.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) zaman zaman insanları uyarıyor; işte şöyle yapmayın, böyle yapmayın tabii burada isim vermiyor veya vermesine gerek yok ama insanları uyarıyor. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz (SAV) "ben" diyor "kıbleye döndüm diye, bütün istikametim orasıdır zannetmeyin. Ben sizi ardımdan görüyorum. Dolayısıyla rükûnuzu, secdenizi görüyorum.

◾ Şimdi bu tabii Peygamber rahmeti, Peygamber şefkati Dolayısıyla kendini namazda bütünüyle bırakmıyor, orada olan bitenin farkına varıyor. Orada olan, biteni görüyor. Dolayısıyla tam bir fena halinde olmuyor yani namaz dolayısıyla…Fazla gördüğün kelimeleri çıkar ben çıkardım ama yaparken belki daha fazlası çıkabilir…