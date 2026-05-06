Riyazü's Salihin Okumaları 21 - Hayırlı İşlere Koşmak

Riyazü's Salihin Okumaları 21 - Hayırlı İşlere Koşmak

Yayınlanma Tarihi: 06.05.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 12:02

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının yirmi birinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Hayırlı İşlere Koşmak. "İnsanın hayattaki en büyük sermayesi nedir, desek herhalde birçoğumuzun cevabı zamandır, vakittir, ömürdür olacaktır. Dolayısıyla insanın bu muvakkat olan, sınırlı olan ömrünü, zamanını çok ama çok iyi değerlendirmesi gerekir."

◾ Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'de, insanlara ihsan edilen pek çok nimetten bahsedilir. Ancak Yüce Allah bir yandan kullarından bunları farkedip şükretmelerini isterken bir yandan da dünya telaşına kapılmamaları için uyarır. Peygamber Efendimiz de Müslümanların kıymetini bilemediği nimetlerden özellikle ikisine dikkat çeker: Sağlık ve boş zaman.

🔹 İnsanın hayattaki en büyük sermayesi nedir, desek herhalde birçoğumuzun cevabı zamandır, vakittir, ömürdür olacaktır. Dolayısıyla insanın bu muvakkat olan, sınırlı olan ömrünü, zamanını çok ama çok iyi değerlendirmesi gerekir.

🔹 Onun için Allah Celle Celaluhu bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermiş, Kitabullah olan kendi kelamını, Kelamullah'ı bizlere rehber olarak göndermiştir.

🔹 Bir ömrü nasıl kıymetlendirebileceğimizi, bir ömrü nasıl hayırlı işlerle süsleyebileceğimizi bizlere Kelamullah'ı ve peygamberi vasıtasıyla, vesilesiyle bildirmişler. Bu hususiyet Allah Celle Celaluhu'nun insana en büyük lütfu, ikramı olmalıdır.

