Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Teyemmüm Bölümü 5-8. Bâblar - 36. Bölüm

İslam dünyasının meşhur eseri "el Camiu's Sahih", daha çok "Sahih-i Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

📍 Sahih hadisleri bir araya getirerek büyük bir sünnet müdafaasında bulunan İmam Buhari, Maveraünnehir bölgesinin, ilmi havzaya kazandırdığı önemli bir alimdir. Hayatı boyunca onlarca ilmi seyahat gerçekleştirerek hadisleri bizzat ravilerinden dinleyen Buhari, Efendimiz'in (SAV) en doğru sözlerinin bize ulaşmasını sağlamıştır.

📍 İmam Buhari "el Camius Sahih"i ile birlikte insanları sünnet etrafında toplanmaya davet eder. Niyetlerin ne denli önemli olduğunu insanlara anlatarak artık hangi hadis Efendimiz'e (SAV) ait, sorunsalını bertaraf eder.

📍 Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri'nin bu bölümünde teyemmüm babının 5-8. babları işlendi:

"Suya karşı, su yerini alabilir. Suyun yokluğunda onu sudan müstağni kılar.

İbn Abbas (RA) diyor ki:

"Teyemmümlü olduğu halde, abdestli olan kimselere imam olmuştur." Mesela şimdi bu da bir tartışma konusudur. Acaba diyelim ki cemaat teyemmümlü veya bir kişi teyemmümlü iken cemaatten bir kimse abdestli, imamlık yapabilir mi?"

İbn Abbas (RA), "Ben bunu yaptım" diyor.

Diyor ki: "Toprak, çorak ve tuzu yer üzerinde namaz kılmakta ve böyle yerde teyemmüm etmekte beis yoktur." Bu da herhalde "acaba teyemmüm edilen toprağın özel bir anlamı var mı?" sorusuna karşılık geliyor.

Yani özel bir niteliği olması lazım mı, değil mi sorusuna "yok" diyor. Herhalde çok böyle istisnai bir örnek ile…"