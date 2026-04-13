Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Teyemmüm Bölümü 28-31. Bâblar - 35. Bölüm

İslam dünyasının meşhur eseri "el Camiu's Sahih", daha çok "Sahih-i Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

◾ Ebû'l Cehm şöyle dedi. Peygamber Bi'r-i Cemal tarafından geliyordu. Kendisini bir kimse karşılayıp selam verdi. Peygamber Efendimiz (SAV) oradaki bir duvara yönelip yüzünü ve ellerini mesh etmedikçe o kimsenin selamını karşılamadı, çok hoş bir şey bu.

◾ Selamı alırken bile ve o kişiyle karşılaşırken bile teyemmüm ederek selamını almayı tercih etti. Bunu daha önce mesela abdest bahislerinde okumuştuk. Peygamber Efendimiz (SAV) iki tür abdestten söz etmişti orada.

◾ Basit abdest var böyle ayaklarını yıkamadığı, mesh ettiği. Böyle hep abdestli olayım diye. Bu da yine teyemmüm ile ilgili bir konu.