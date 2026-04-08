Riyazü's Salihin Okumaları 17 - Gerçek Tevekkül | Ahmet Şentürk

Yayınlanma Tarihi: 08.04.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 14:09

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on yedinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Gerçek Tevekkül...

🔸 Tabii hakkıyla tevekkül meselesinde alimlerimiz üç mertebeden bahsediyorlar, bunun da altını çizmiş olalım.

🔸O da nedir? Birincisi "la ilahe illallah" cümlesiyle "Muhammedun Resulullah" ifadesi ile biz iman dairesine gireriz ve bu iman dairesi inşallah bizim ebedi felahımıza, kurtuluşumuza vesile olur.

🔸Sonrasında ikinci bir mertebe ise kulun hayatında ortaya çıkması gereken "la mabude illallah" mertebesidir, denir. Peki, bu nedir? Allah Celle Celalühü'den başka ibadet edilecek, tapınılacak bir varlık yoktur.

🔸Onun için mesela günde belki defaatle Fatiha suresi içinde "iyyake na'budu" sadece, yalnızca sana ibadet ederiz ifadesini tekrar ve tekrar kullanırız. Üçüncü bir mertebe ise o da "la faile illallah" bütün bir kainatta her ne oluyorsa hadiselerin asıl failinin Allah Celle Celalühü olduğunu bilebilmek.

🔸İşte eğer bir kul gerçek failin Allah Celle Celalühü olduğunu bilebilirse bunu önce bildi sonra buna göre eyledi, amel etti ve akabinde de bir hal olarak bu açığa çıkabilirse.

🔸İşte o zaman dünyevi endişeler, dünyevi kaygılar ortadan kalkabilir.

