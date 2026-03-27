Anasayfa Fikriyat TV Fikriyat Akademi Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 17. Bölüm: Açıktan Davet Safhası

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 17. Bölüm: Açıktan Davet Safhası

Yayınlanma Tarihi: 27.03.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 15:44

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 17. Dersimizin konusu: Açıktan Davet Safhası: "Allah'ın (CC) emri gereğince Hz. Peygamber (SAV), Hz. Ali'nin (RA) de yardımı ile evinde bir ziyafet tertipledi ve yakın akrabaları, Abdimenafoğulları'nın büyük kolu olan ve Hz. Peygamberin (SAV) de asıl ailesi olan Abdulmuttalipoğulları'nı yemeğe davet etti."

◾ Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii aleni olarak insanları bir vakte kadar davet etmemişti. Ancak kendisine bir emir geldi: "Venzir aşireteke'l akrabîn", "Yakın akrabalarını İslam'a davet et, akrabalarını uyar" diye.

◾ Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu emir geldiğince önce tereddüt etti, bunları tanıdığı için. Özellikle amcalarından Ebu Leheb ve diğerlerini bildiği içini bunların kolay kolay İslam'a yanaşmayacaklarını biliyordu.

◾ Fakat buna rağmen Allah'ın (CC) emri gereğince ve bu emri yerine getirmediği takdirde peygamberlik risaletini yani peygamberlik görevini yerine getiremeyeceği şeklinde bir uyarı ile Hz. Peygamber (SAV) bu sefer evinde bir ziyafet tertipleyip Hz. Ali'nin (RA) de organizesi ve yardımıyla ziyafet hazırlandı.

◾ Yakın akrabalar, Abdimenafoğulları'nın büyük kolu olarak ve peygamberin de asıl ailesi olan Abdulmuttalipoğulları yemeğe davet edildi edildi ve yemeğe davet edildiklerinde amcaları özellikle amca çocukları hepsi hazır bulundular.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Akyol

