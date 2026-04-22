Riyazü's Salihin Okumaları 19- İstikamet l | Ahmet Şentürk

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on dokuzuncu bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: İstikamet... "Bir müminin hayatında olmazsa olmaz hususlardan biri de istikamet, müstakim olma konusudur. Fatiha Suresi'nde sıklıkla tekrar etmiş olduğumuz bir ayeti kerime var. Rabbimizden bir niyazda bulunuyoruz, talepte bulunuyoruz."

◾Bir müminin, bir Müslümanın hayatında olmazsa olmaz hususlardan biri de istikamet, müstakim olma konusudur. Malumunuz Fatiha Suresi'nde sıklıkla tekrar etmiş olduğumuz bir ayeti kerime var.

◾Rabbimizden bir niyazda bulunuyoruz, talepte bulunuyoruz:

"İhdina's-sırâta'l-mustakîm" diyoruz...

Bizleri sırat-ı müstakime hidayet eyle, sırat-ı müstakim üzere daim eyle diyoruz.

📍Sırat-ı Müstakim nedir?

Gerçeğe götüren doğru yol anlamında bir Kur'an tabiri. Sözlükte "anayol; doğru ve apaçık yol" mânalarına gelen sırât ile "dengeli ve dosdoğru" anlamındaki müstakīm kelimelerinden oluşan sırât-ı müstakîm "apaçık, dosdoğru ve hak yol" demektir. Burada yol kelimesinin dosdoğru diye nitelendirilmesi onun "hedefe ulaştıran en kısa yol" anlamına geldiğini gösterir.

◾Dolayısıyla her gün Rabbimizden sırat-ı müstakimi talep ediyoruz. Tabii sırat-ı müstakim nedir, istikamet nedir? Bu konuyu biraz açmak ve konuyla irtibatlı kavramlarda ele almak gerekiyor.

◾En temelde sırat-ı müstakimi denildiği zaman akla Kitabullah gelir yani Allah Celle Celaluhu'nun bizlere kelamı Kur'an-ı Kerim gelir.