Riyazü's Salihin Okumaları 18- Yakîn ve Tevekkül

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on sekizinci bölümüyle sizlerleyiz.

Bu bölümün konusu: Yakîn ve Tevekkül.

"Dolayısıyla özellikle ilim ehli kimselerin bazı kapıları açtığını, rızkı bereketlendirdiğini, çıkış yolları oluşturduğunu unutmamak gerekir."

Hz. Peygamber'in uyumadan önce ve evden çıkarken okunmasını tavsiye ettiği dualar ile bunların manevi derinliği üzerinde durulmaktadır. Özellikle Hz. Ebubekir'in Sevr Mağarası'ndaki teslimiyeti örnek gösterilerek, her türlü zorlukta Allah'ın himayesine güvenmenin önemi vurgulanmaktadır. Rızkın bereketinin bazen ilimle meşgul olanlar veya ihtiyaç sahiplerine yardım edenler vesilesiyle geldiği ifade edilmektedir. Kulun yaratıcısına sığınarak iç huzura kavuşmasını ve ahlaki bir olgunluğa erişmesini tavsiye eden bir rehber niteliğindedir.