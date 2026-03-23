Savaş ne zaman biter?

Karşılaştığım insanlar, analiz babından savaşın ne zaman biteceğini veya ne kadar süreceğini soruyor. Hâlbuki sorulan, sorandan daha fazla bilgiye sahip değil. Doğrusu merak ediyorlar. Burada kabaca şunu söylemek mümkün: İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu şiddette bir savaş görülmemiş ya da az görülmüştür. Dünya sistemi sallanıyor. Savaş şimdiden fiyatları dalgalandırarak sokaktaki adama da yansıdı ve onu da etkilemeye başladı. 10 yıl içinde pandemiden sonra ikinci büyük felaketi yaşıyoruz. Esasında dünya olarak hepimiz ödediğimiz veya ödeyeceğimiz bedellerle günahlarımızın kefaretini ödüyoruz. Biraz konforumuzdan taviz verseydik daha güvende olacaktık. Netanyahu Gazze'de durdurulsa idi bu savaş kopmayacak, yayılmayacaktı. İhmal ve konfor düşkünlüğü yüzünden küçük bir kıvılcım küresel yangına dönüştü. Dünya sorumsuz davranmış ve kimse elini taşın altına koymamıştır. Aksine kaypak tutum ve davranışlarıyla İsrail'i yüreklendirmiş ve azdırmıştır. Netanyahu ile Trump halkları tarafından bilerek ve isteyerek seçilmiştir. Bunlar da dünyayı savaş ortamına sürüklemişlerdir. Reşit olmayan kitleler reşit olmayan liderler seçmiştir.

Sorunun cevabına gelecek olursak; elbette bildiklerimi değil, sezgi ve tahminlerimi ifade edebilirim. İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş bölgesel ve küresel bir savaşa dönüşüyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları en az 4 veya 5 yıl sürmüştür. Savaş İran menzilini veya durağını aşsa bile başka duraklarla yoluna devam edecek ve başka sapaklara da uğrayacaktır. Unutulmamalı ki bu savaşın altında Gazze meselesi ve Aksa Tufanı yatmaktadır. Gazze ile başlamış, Lübnan'a sarkmış, ardından da İran'a uğramış ve sıçramıştır. Domino etkisi yapmıştır. İran'dan sonra da bu hiddet ve şiddet sarmalı durmayacak, bölgenin kalbine aksedecektir.

Dünya ateş topuna dönmüş ve dönecektir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. 2026 yılı şimdiden asimetrik bir yıl olmuştur. Hasadı daha sonra alınacak olsa da İsrail'in sonunu hazırlayan bir yıldır. Bununla birlikte 2027, 2028, 2029 yılları savaş yılları olmaya adaydır. Bu arada savaşın yan tesirleri olarak dünyada açlık ve kıtlık hâlleri de baş gösterebilir. Dünya belki istikrarı 2030 yılında yakalayabilir ve düzlüğe ancak çıkar. Bundan sonrası da savaş yaralarını sarmakla geçer. Bu dönemde adaletsizlik hâli adalete dönüşür. Dünya adalet vahası hâline gelir. Savaşın geleceğiyle alakalı âcizane ve naçizane öngörülerim bunlardan ibarettir. Görünen köy kılavuz istemez. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Sonuçları okumak için kâhin olmaya da gerek yok.

İnşallah dünya bu küresel tufanı hafif sıyrıklarla atlatır. Dileğimiz budur.

Mustafa Özcan

