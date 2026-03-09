Kirli işlere vekalet edenler!

Müslümanlar arasında göremediğimiz dayanışmayı maalesef İsrail ile kimi Batılı Hıristiyanlar arasında görebiliyoruz. Bu menhus günlerde savaş sahnesinde Yahudi Siyonistlere ek olarak Hıristiyan Siyonistlerin varlığını ve etkinliğini de sezebiliyoruz. Müslümanlar da kendi aralarında dayanışmak yerine içlerinde kimileri İsrail ile dayanışıyor. İsrail'in kimi Arap komşuları da Kelim Sıddıki'nin deyimiyle onun zırhını temsil ediyorlar. Bunlar da İbrahimizm ayartması üzerinden bu ortaklığa katılıyorlar.

Karşı cephe blok halinde mücadele ediyor. Bu mücadele haddi zatında eksen veya blok mücadelesidir. Yoksa sıra kimde diye bekleşir dururuz. Müslümanlar gevşek olduğu için bunlar başa geliyor. Hadislerde dile getirildiği gibi vehen/gevşeklik etkisini gösteriyor.

Geçenlerde Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a hava saldırıları düzenleyen İsrail'e "Hepimiz adına kirli işleri yapıyor" diyerek aferin demiş ve teşekkür etmişti. Geçmişte kuruluşu sırasında İsrail'e gönderdikleri sabıkalar şimdi işe yarıyor ve vekaleten onların kirli işlerini yapıyor ve yürütüyorlar. İleri karakolları İsrail ile İslam alemini gölgeliyorlar. Batı Yahudi sorunundan bu yöntemle kurtulmuştu. İsrail devleti sayesinde sabıkalı Yahudiler bölgeye sevk edilmişti. Batı iç sorununu veya Yahudi meselesi doğu üzerinden halletmişti. Buna çözmek denebilirse eğer! Mesele daha da karmaşık hale gelmiştir. Küresel bir düzey kazanmıştır. Batı sorunu iken kümülatif bir süreçle küresel bir sorun haline dönüşmüştür.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Baden-Württemberg'deki eyalet seçimleri kampanyası kapsamında konuşma yaparken konuşması "Bir Daha Asla. Yaşasın Filistin" pankartı ile gölgelendi. Şansölye'nin protestoculara tepkisi gündem oldu. Alman Başbakan Merz, Filistin pankartı açan göstericileri hedef alarak "Nerede durduğumuz konusunda hiçbir gün, hiçbir şüpheye yer bırakmayacaktır. Biz İsrail'in yanındayız" dedi. Bu sözleriyle kuruluş ayarlarına sadakat göstermiştir.

Bu tanım veya tasvirin karşı ağırlığı da var.

X hesabından bir ileti paylaşan Nezam Mahdawi bu duyguların karşı mahalledeki akislerini duyuruyor. Paylaştığı mesaja göre bir haham şöyle söyleniyor: "Biz savaşları başlatıyor ve ardından mıntıka temizliği, kirli işlerimizi temizlemek Hıristiyan kölelerimize düşüyor (https://x.com/NezamMahdawi/ status/2030000727112720389 )!" Bu sözler acaba Merz'in sözlerinin akisleri ve yankıları mı? Zira tersinden söylenmiş sözlere benziyor. Bilemeyiz ama karşımızda bir kirli işler düzeneği, yumağı ve cephesi var. Bu kirli cephenin ortakları kimi Batılılar ile Siyonist ortakları. Onları İslamafobi buluşturuyor. Bu ortaklıkta yeni Haçlıları Evanjelikler ile Siyonistler temsil ediyor. Ayrı dinlerden olmalı gerçeği değiştirmiyor. Geçmişte İslam alemine yönelik savletlerin adresi Moğollardı. Onların Haçlı ortakları ise Nasturiler idi. Nasturiler bu anlamda dünün Evanjelikleri idiler. Ortak düşman Müslümanlara, birlikte saldırıyorlardı. Maalesef tarih tekerrür ediyor!

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.