Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Ramazan iklimi dolayısıyla dinlenme saatleri ile çalışma saatleri birbirine karıştı. Bu bazen mahmurluk yapıyor. Gece yarısına kadar YouTube kanalları arasında gidip geliyorum. 27 Şubat gecesi de öyle oldu. Bir video kaydına rastladım ve gözlerim fal taşı gibi açıldı. 27 Şubat 2026 tarihinde gece yarısı ekranda 'ed darbe ala İran yevme 2/28' ibaresini gördüm. İran, 28 Şubat 2026 günü vurulacak yazıyordu. Buna göre bu öngörü ile veya kehanet ile olay arasında sadece bir gün veya saatler kalmıştı. Biraz da mahmurluğun etkisi ile 28 Şubat gününe daha çok olduğunu düşündüm. Lakin mahmurluğum geçtikçe olay anını yaşadığımızı idrak ettim. O günün gelip çattığını gördüm. Sağlamasını ise hanım eve geldiğinde yaşadım.

Ertesi günü 28 Şubat idi. Ama yine de ihtiyatı elden bırakmadım ve İran darbesine pek ihtimal vermedim. Saatler sonra 28 Şubat günü öğle sularında eşimin uyarısıyla irkildim, kendime geldim. İran'a darbenin geldiğini ve İran'ın da karşılık verdiğini duyurdu. Ben de gece muttali olduğum kehaneti kendisine gösterdim. O da hayret etti.

El Kuds el Arabi'nin eski yayın yönetmeni Abdulbari Atvan altı saatlik üçüncü tur görüşmelerin çıkmaza girdiğini, sonuçsuz kaldığını ve savaş ihtimalinin yükseldiğini ifade ediyordu. Halbuki taraflar üçüncü turun yapıcı geçtiğini duyuruyordu. İran'ın kararlılığı ve ABD'nin yığınağı papatya falının açılmasına neden olmuştu. Savaş çıkacak mı, çıkamayacak mı bahisleri arasında beklenen gün geldi çattı.

Bununla birlikte gaybın diline aşina kişiler veya kimseler bu vuruşmanın tarihini doğru tahmin etmişlerdi. Dr.Ali el Ays kanalında ilgili video kaydı şu başlıklı duyuruluyor: " 28 Şubat'ı bekleyin! Tahran vurulacak ve dünya büyük çığlığı ve büyük harbi duyacak (https://www.youtube.com/ watch?v= Nf9aV7Gy94A&t=36s ) ..." Video kaseti kayda alma tarihi 21 Şubat'ı gösteriyor. Ben bu video kaydını 27 Şubat tarihinde görmüşüm. Ya da bu tarihte rastladım. Sonra kaydı dinledim. Ali El Ays bu ilme ilmu'l erkam ya da sayılar ilmi diyor. Ez cümle Alexander Nartiev adlı ( الكسندر نرتيف ) Rus astrolog ABD-İsrail sarmalının darbe tarihini biliyor ve Ali Ays isimli Arap analizci de bunu video kaydında paylaşıyor. Burada anahtar kelimeler ateş, sayha yani çığlık ve Tahran'ın vurulması veriliyor. Bunun ötesinde savaş kıvılcımlarının Körfez'e ve Arap topraklarına (Ürdün, Lübnan olabilir) bölgeye yansıyacağı da duyuruluyor. Nitekim İran'ın misillemesinde Bahreyn açıklarındaki seyreden veya demir atmış 5'inci filo vuruluyor. İran, Amerikan üslerine sahip ülkeleri tehdit ediyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bu ülkelerdeki üslerini kullanması halinde karşılık vereceğini duyurmuştu.

Bu saldırı ile birlikte bölgede ve dünyada yeni bir dönem başlamış oluyor. Buna kısaca küresel 28 Şubat süreci de diyebiliriz. Bu süreçte muhtemelen İran rejimi devrilecektir. Hüseyin Kıvrıkoğlu Türkiye sürecinin bin yıl süreceğini söylemişti. Bilhassa Evanjelikler de bölgenin kendilerince stabil hale gelmesiyle Mesih önderliğinde bin yıllık bir cennetiasa dönem yaşayacaklarını öngörmektedir. Bin yıllık Mesih saltanatını bekliyorlar. İki 28 Şubat süreci de nazariyatta bin yıllık dönemi kapsıyor! İran müzakereleri uzatmak yerine daha kısa kesebilir ve Amerikan çıkarlarına ve üstlerine önleyici darbe vurabilirdi. Gönül İran'ın beklemeden vurmasını ve ilk vuruşu yapmasını arzu ederdi. Netice değişmezdi ama irade göstermiş olurdu. İranlılar Irak'la ilk vuruşmalarından itibaren bütün savaşlara dayatılan savaş diyerek ahlaki yönlerini öne çıkarmak istediler. Savunma savaşı yaptıklarına inandırmaya çalıştılar. Hamaney son savaş ile alakalı da dayatılan savaş ezberini tekrarladı. Lakin dayatılan savaş tanımları tartışılacağı gibi vakıaya da uymamıştır. Bu sefer dayatılan savaş yerine savaşı dayatmaları beklenirdi. Demek ki dağarcıkları boş. İnisiyatifi karşı taraf kaptırdılar.

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.