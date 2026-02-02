Küresel havuzdaki köpek balıkları

Dünya zıt benzerlerin kavga alanı ve arenası haline geldi. Bir başka anlamda dünya köpek balıklarının cirit attığı küresel bir havuza benziyor! Bu ortamda her an tehlike altında bulunuyoruz. Putin ikide bir Batı dünyasını ilkesizlikle ve oportünizmle suçluyor. Elbette doğru. Lakin kendisi de sağlam bir pabuç değil ve dünya barışını bozmada Batılıların gerisinde kalmaz! Evet Amerikalılar dünyayı kan çanağına çevirdiler. 11 Eylül sonrasında İslam alemine kanla barutla çöreklendiler. Bush ve çetesi hakkında bir sıfat veya deyim kullanılıyordu. Warmongers. Savaş kışkırtıcıları veya savaş manyakları da denebilir. Neoconlar bu sınıfa giriyorlardı. Bir de özellikle kimi Yahudiler veya bizzat Netanyahu için kullanılan kundakçı sıfatı (firebug) bulunuyor. 2009 yılında bir İngiliz gazetesine konuşmasında Beşşar Esat Netanyahu hakkında 'kundakçı' tabirini kullanmıştı. Sonra mümasil bir kundakçı olduğu 2011 sonrasında olayların sevkiyle birlikte ortaya çıktı. Zemmettiklerini kendisi yapıyordu. Netanyahu ile Beşşar zıt benzerler iken aynı şey Putin ve Bush+Trump ve benzerleri için de geçerlidir. Kur'an da Yahudiler için kundakçı tabirini kullanır. Nitekim Maide Suresinde (ayet: 64) Cenab-ı Hak onlar için şu ifadeyi kullanmaktadır: Ne zaman savaş tamtamları çalsalar, ateşi yaksalar Allah onu söndürür de onlar yine de yeryüzünde bozgunculuğa devam ederler.

Putin'in savaş kışkırtıcısı veya kundakçısı olma noktasında Neoconlardan geri kalır tarafı yok. Çeçenistan'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada kundakçılık yapmıştır. Rus derin devleti onu zaten bunun için getirmiştir. Tesadüf bir seçim söz konusu değil. Oyun açık oynanıyor. Yeltsin Putin'i halef tayin ederek 'benden sonra tufan' politikasını hayata geçirmiştir. Aynı şeyi İsrail Başbakanı Ehud Barak için de geçerlidir. Arafat'ı Kudüs müzakerelerinde tavize zorlayamayınca benden sonra tufan politikasına sarılmış ve buldozer Şaron'u Mescid-i Aksa'ya yönlendirmiştir. Şimdi masum rolü oynuyor! Şaron da fil gibi züccaciye dükkanına dalmıştır. Zalimler her yerde aynı karakteri yansıtır. Coğrafi farklar sıfatlarını değiştirmez. Bakmayın şimdi Ehud Bark'ın ikide bir Netanyahu'yu yerden yere vurmasına ve yermesine. Diktatör olarak suçlamasına. Şaron'un önünü açan kendisi olmuştur. Epsteingate dosyalarında da adı geçmektedir.

Rusya eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in günlükleri, bugün dünyanın en çok konuşulan ismi Putin'e dair dikkat çeken gözlem ve bilgiler aktarmaktadır. Yeltsin günlüklerinde, ' sert, soğuk ve savaşçı' olarak nitelediği ve 'siyasi varisim' dediği Putin'in önce başbakan sonra da devlet başkanı olması için nasıl plan yaptığını detaylarıyla anlatmıştır. Bu sıfatlara 'acımasız' ve 'kundakçı-suikastçı' sıfatlarını da ilave etseydi yerinde olurdu.

Kimilerine göre Trump dünyaya ya da en azından İran' a uçkur düşkünlüğünün bedelini ödetmek istiyor. Kendisine dair bir skandalı üçüncü taraflar üzerinden kapatmaya çalışıyor. Tam İsrail politikası ve pazarlaması: "Topraksız bir halka, halksız bir toprak!"

Yahudi lobisi Trump'ı uçkurundan yakalamış istediği yöne çekiyor.

Bu bize Putin'in tutumunu hatırlatıyor. Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'ye vaktiyle Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'yi testislerinden astırma niyetinde olduğunu söylemiştir. Yahudi lobisi de talimatlara uymaması halinde Trump için aynı şeyleri düşünüyor olmalı. Bu süreç azline kadar gider. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın dediği gibi Trump Yahudilerin elinde kör bir oyuncak! Vaktiyle önüne yem olarak Epstein'i sürmüşler. Şimdi hasadını topluyorlar. Ne diyelim: Hangi tarafı tutarsanız tutun, adil olsun!

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.