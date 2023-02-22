Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel değer taşıyan ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

🔷 İşaretnüma adlı eser, 1855 yılında Bursa ve çevresinde gerçekleşen iki büyük depremle ilgili oldukça detaylı bilgi verir. İlk deprem, 16 Şubat Çarşamba günü yaşanmış, Susurluk'tan Değirmenlikazık Köyü'ne kadar tahribat oluşturmuştur. Artçılar ertesi gün 10-15 dk da bir devam etmiştir.

🔷 Kırk gün sonra artçılar son bularak günlük yaşam normale dönmeye başlamışken 31 Mart 1855 Perşembe günü, gece 01:00 civarında, çok büyük bir gürültü eşliğinde, şiddetli bir deprem daha gerçekleşir. 16 Şubat depremine göre daha fazla yıkım oluşturan bu depremin hissediliş süresi de daha uzundur.