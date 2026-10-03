Kudüs’e açılan kapı: Akka

1 /12 Şehrin doğuşu















🔵 Bugün İsrail sınırları içinde yer alan liman kenti Akka, özel konumuyla tarihte pek çok olaya şahitlik etti. Tarihi milattan önce üç binli yıllara kadar giden Akka, tarih boyunca her zaman önemli bir şehir oldu.

🔵 Ahd-i Atik'te "Akko" adıyla geçen şehir, farklı milletler tarafından muhtelif isimlerle bilinir. Yüzyıllar içinde çok sayıda isim değiştiren bu kente, Fransızlar "Acre" derken Grekler "Ptolemaiş" derler.

📌Ahd-i Atik nedir?

Hıristiyanlar, Yahudilerin kutsal kitabına "Ahd-i Atik" der.