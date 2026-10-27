Kutsal toprakları yeşerten devlet: Osmanlı

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➤ Denizlerde tarihin derinliklerine kadar uzanan bir tecrübeye sahip Osmanlı, bu birikimi kutsal topraklarda da ustaca kullanabildi. Buradan elde edilen gelir ve canlanan ticaretin hasılatı yine Hicaz için kullanıldı.

➤ Kızıldeniz'e kıyısı olan Arap Yarımadası'nda limanlara giriş ve çıkışlarda gümrük idaresi kuruldu ve deniz faaliyetleri düzenli bir sistem üzerine yeniden inşa edildi.