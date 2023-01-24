Kutsal toprakları yeşerten devlet: Osmanlı

➤ Denizlerde tarihin derinliklerine kadar uzanan bir tecrübeye sahip Osmanlı, bu birikimi kutsal topraklarda da ustaca kullanabildi. Buradan elde edilen gelir ve canlanan ticaretin hasılatı yine Hicaz için kullanıldı.

➤ Kızıl denize kıyısı olan Arap Yarımadası'nda limanlara giriş ve çıkışlarda gümrük idaresi kuruldu ve deniz faaliyetleri düzenli bir sistem üzerine yeniden inşa edildi.