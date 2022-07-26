Süleyman Çelebi'nin bilinmeyen şiirleri

🔸 Milletimizin Resul-i Ekrem'e (SAV) karşı duyduğu sevgiyi dile getiren en önemli eserlerden olan Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat" ya da bilinen adıyla Mevlid-i Şerif isimli kitabı, manzum bir şaheserdir.

🔸Asırlardır hem şiir formunda hem de bestelenerek okunan Mevlid, benimsenmiş kültürel bir gelenek olarak öne çıkar. Yapılan yeni ilmi çalışmalar ile beraber Mevlid-i Şerif'in bilinen en eski yazma nüshası Michigan Üniversitesi'nde bulundu.

Mevlid'in bilinen en eski yazması Michigan'da bulundu