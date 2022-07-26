Süleyman Çelebi'nin bilinmeyen şiirleri
Mevlid-i Şerif kültürümüz içinde müstesna bir geleneğe sahip olan, önemli gün ve gecelerde okunan, okutturulan çokça da çoğaltılan bir eserdir. Michigan'da bulunan Süleyman Çelebi'nin "Vesiletün Necat fi Eşrefil Mevcudat" isimli şaheserinin içerisinden Çelebi'nin daha önce yayınlanmamış altı adet şiiri çıkması adeta bir bayram havası yaşamamıza vesile oldu. Birbirinden güzel, estetik manada kuvvetli bu şiirlerin girizgahlarını milletimizin rahatça okuyabilmesi için günümüz Türkçesine uyarladık.
Giriş Tarihi: 26.07.2022
17:02
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Milletimizin Resul-i Ekrem'e (SAV) karşı duyduğu sevgiyi dile getiren en önemli eserlerden olan Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat" ya da bilinen adıyla Mevlid-i Şerif isimli kitabı, manzum bir şaheserdir.
🔸Asırlardır hem şiir formunda hem de bestelenerek okunan
Mevlid, benimsenmiş kültürel bir gelenek olarak öne çıkar. Yapılan yeni ilmi çalışmalar ile beraber Mevlid-i Şerif'in bilinen en eski yazma nüshası Michigan Üniversitesi'nde bulundu.
Mevlid'in bilinen en eski yazması Michigan'da bulundu
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Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin son sayısında yayınlanan, Prof. Dr. Rıfat Kütük ve Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal'ın kaleme aldıkları "Vesîletü'n-Necât'ın En Eski Nüshası ve Süleyman Çelebi'nin Bilinmeyen Şiirleri" başlıklı makale Mevlid'in en eski nüshasının Michigan'da olduğunu bildirdi.
🔸 Bu nüshanın içinde Süleyman Çelebi'nin
daha önce keşfedilmemiş altı şiirine de yer verildi. Fikriyat olarak bu altı şiirin girizgah bölümlerini sizler için günümüz Türkçesine uyarladık.
Peygamber Efendimize yazılan Mevlid-i Şerifler
Süleyman Çelebi kimdir?
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1351 - 1422 yılları arasında yaşayan alim ve şair karakteri ile bilinen Süleyman Çelebi tam adı "Vesiletün Necat fi Eşrefi'l Mevcudat" olan Mevlid-i Şerif namı ile meşhur olan manzum eseriyle tanınır.
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Eseri ile Türk - İslam edebiyatında yeni bir sayfa açan Süleyman Çelebi, günümüzde dahi devam eden Mevlid geleneğine çok büyük bir katkıda bulundu.
Süleyman Çelebi'nin, eğiten ve öğreten eseri: Mevlid
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İy risâlet çarhı üzre mâh-ı tâbân Mustafâ İy şerîat arşı üzre şâh u sultân Mustafâ
Süleyman Çelebi