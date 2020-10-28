Peygamberimizin kutlu doğumunun edebiyata yansıması: Mevlid

📌Bu türlerin içerisinde mevlidlerin ise ayrı bir yeri ve önemi vardı. İslam dininin yaygınlaşmasıyla bu türe olan ilgi de farklı medeniyetler tarafından artış gösterdi.

Tarihte ilk mevlidler 10. yüzyılda Arap edebiyatında görülmeye başlandı.

📌Mevlidin edebiyatımızdaki konumu dini türlü içerisinde her daim ön sıralarda oldu. Dini içerikler arasında sayı bakımından en zengin literatüre sahip türdü. 15. Yüzyılda Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid'in çok sevilmesi ve geniş kitlelere ulaşmasının da türün yaygınlaşmasında büyük bir rolü vardı.

Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu