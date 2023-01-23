Üç aylarda başlayan dini seferberlik: Cerre çıkmak

Osmanlı'da medreseler

🔷 Altı yüz yıllık bir devlet olan Osmanlı tarihine bakıldığında, devletin kalitesini ve halkın eğitim seviyesini belirleyen en önemli kurumun medreseler olduğu görülür.

🔷 Devletin kurucusu Osman Gazi'nin en yakınında bulunan Dursun Fakih, Şeyh Edebali'den tefsir, hadis, fıkıh dersleri alan, gazilere imamlık yapan bir ilim adamıdır. Devletin kuruluşundan itibaren devlet yönetiminde ilim ehli kimselerin yer alması eğitime verilen önemi gösterir.