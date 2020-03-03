Bursa'nın gezilecek tarihi yerleri

Bursa'ya ayak bastığınızda, etrafınızda birden fazla göreceğiniz han ve çarşılar dikkatinizi çekecektir. Bu han ve çarşıların içinden, bizim de ilk istikametimiz olan Ulu Cami'nin manevi atmosferine erişebilirsiniz. Bahsettiğimiz bu han ve çarşılar, mobilyadan tutun da ziynet eşyasına kadar pek çok alternatifi içinde barındırıyor.

Öyle ki Bursa, Osmanlı'nın ilk 200 yıllık döneminde diğer kentlere göre büyük gelişmeler göstermiş, birçok mimari yapı ile süslenmiştir. I. Murad zamanından başlayan Hüdavendigar Külliyesi, I. Beyazid'ın yaptırdığı Yıldırım Külliyesi, I. Mehmed (Çelebi) döneminde başlayıp II. Murad zamanında tamamlanan Yeşil Külliye Bursa'nın mekansal gelişimini etkileyen ve bugün de ayakta duran büyük komplekslerdir.

Bu han ve çarşıların içinden geçerek, Ulu Cami'ne çıkabilir hem manevi hem de görsel güzelliğinden faydalanabilirsiniz. Ulu Camii tarihine biraz değinmek gerekirse, Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak yaptırıldığını öncelikle belirtmek gerekir. Bu nedenle 600 yıllık Ulu Camii, ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakan bir güzelliğe sahip.