Hz. Ömer’in Faziletleri

2 /17 Şeytanın Ondan Korkup Yolunu Değiştirmesi















🔻 Hz. Ömer'in imanındaki heybet ve kararlılık, manevi alemde de büyük bir güce sahipti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun bu vasfını şöyle övmüştür:

"Ey Hattâb oğlu! Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytan bir yolda seninle karşılaşsa, mutlaka yolunu değiştirir ve senin yolundan başka bir yola sapar."



(Buhari, Bed'ü'l-Halk, 11; Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 22)

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