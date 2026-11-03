Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hz. Ömer'in Faziletleri

Hz. Ömer'in Faziletleri

Yayınlanma Tarihi: 03.11.2026 14:21

İslam tarihinin en güçlü imanlarından, en adaletli halifelerinden ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) en kıymetli sahabelerinden biri: Hz. Ömer (r.a.) cesaretiyle hakkı savunan, adaletiyle gönüllere taht kuran, ferasetiyle ümmete örnek olan Hz. Ömer, bizzat Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuş müstesna bir şahsiyetti. Onun hakkında söylenen her hadis, imanının, ahlakının ve üstün faziletlerinin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadisleri ışığında Hz. Ömer'in 15 eşsiz faziletini birlikte hatırlayalım.

1/17
Cennetle Müjdelenmesi (Aşere-i Mübeşşere)
Cennetle Müjdelenmesi Aşere-i Mübeşşere

🔻 Hz. Ömer, henüz hayattayken Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından doğrudan Cennetle müjdelenen on sahabeden biridir.

"Ebu Bekir Cennettedir, Ömer Cennettedir, Osman Cennettedir, Ali Cennettedir..."

(Tirmizi, Menâkıb, 25)

🌷

Hz. Ömer'in (RA) İlkleri

2/17
Şeytanın Ondan Korkup Yolunu Değiştirmesi
Şeytanın Ondan Korkup Yolunu Değiştirmesi

🔻 Hz. Ömer'in imanındaki heybet ve kararlılık, manevi alemde de büyük bir güce sahipti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun bu vasfını şöyle övmüştür:

"Ey Hattâb oğlu! Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytan bir yolda seninle karşılaşsa, mutlaka yolunu değiştirir ve senin yolundan başka bir yola sapar."

(Buhari, Bed'ü'l-Halk, 11; Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 22)

🌷

3/17
İlham Alan (Mülhem) Bir Kul Olması
İlham Alan Mülhem Bir Kul Olması

🔻 Hz. Ömer, yüksek feraseti ve basireti sayesinde, henüz vahiy inmeden önce bazı toplumsal konularda fikir beyan eder ve ardından inen ayetler onun fikrini doğrulardı (Bu duruma İslam literatüründe Muvâfakāt-ı Ömer denir).

"Sizden önceki ümmetler içinde kendilerine ilham olunan (mülhem) kimseler vardı. Eğer ümmetim içinde de böyle biri varsa, şüphesiz o Ömer'dir."

(Buhari, Fezâilü's-Sahabe, 6; Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 23)

🌷

Müslümanların Emiri: Hz. Ömer

4/17
Peygamberimizin Rüyasındaki Cennet Köşkü
Peygamberimizin Rüyasındaki Cennet Köşkü

🔻 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) miracda veya rüyasında gördüğü Cennet manzaralarını sahabeye anlatırken Hz. Ömer'e ait olan bir köşkü şöyle tasvir etmiştir:

"Rüyamda kendimi Cennette gördüm. Bir de baktım ki bir köşkün yanında bir kadın abdest alıyor. 'Bu köşk kimin?' diye sordum. 'Ömer b. Hattâb'ın' dediler. Ömer'in kıskançlığını (gayretini) hatırladım ve hemen arkamı dönüp oradan uzaklaştım."

(Buhari, Fezâilü's-Sahabe, 6; Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 20)

🌷

🔻Hz. Ömer bu hadisi işitince ağlamış ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sana karşı da mı kıskançlık edeceğim?" demiştir.

5/17
İslam'ın Onunla Güç Kazanması
İslam’ın Onunla Güç Kazanması

🔻 Hz. Ömer'in Müslüman oluşu, İslam'ın tebliğ sürecinde gizlilikten açıklığa geçişin en büyük amili olmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle dua etmiştir: "Allahım! İslam'ı şu iki adamdan sana en sevimli olanıyla aziz kıl: Ebu Cehil ile veya Ömer b. Hattâb ile." Allah'a onlardan en sevimli olanı Ömer b. Hattâb oldu.

(Tirmizi, Menâkıb, 17)

🌷

Hayattayken Cennetle Müjdelenen 10 Sahabe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Osmanlı’nın İlk Toplu Konutları: Akaret Sıraevleri

Osmanlı’nın İlk Toplu Konutları: Akaret Sıraevleri

Hz. Ömer’in Faziletleri

Hz. Ömer'in Faziletleri

Ramazan’a manevi olarak nasıl hazırlanabiliriz?

Ramazan'a manevi olarak nasıl hazırlanabiliriz?

Hz. Ömer’in RA ilkleri

Hz. Ömer'in (RA) ilkleri

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

Gazze’de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Gazze'de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı