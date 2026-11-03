Hz. Ömer'in (RA) ilkleri

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🔸 Fetihlerin genişlemesi ve devletin her açıdan ilerlemesi pek çok eksikliği ortaya çıkarır. Bunlardan birisi de Müslümanların ortak olarak kullanabilecekleri bir takvimden yoksun kalmalarıdır.

🔸 Hz. Ömer (RA) bu sorunu bertaraf etmek ve ortak bir takvimi yaygınlaştırmak için hicreti takvimin başlangıcı kabul ederek Hicri 16. yılda Hicri Takvimi ortaya çıkarır.

Hz Ömer'in kişilik özellikleri