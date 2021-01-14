Mısır fatihi: Amr bin As

📌 İslam dini Mekke'de yayılmaya başladığında, Müslümanlar rahatça dinlerini yaşayamıyorlardı. Mekkeli müşrikler tarafından kabilesi ve aşireti olmayanlar çeşitli işkencelere maruz kalıyordu. Hz. Muhammed (sav) Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Orada adil bir hükümdar olduğunu söyledi. Bunun üzerine, Cafer bin Ebu Talip ile birlikte bir grup Müslüman, Habeşistan'a hicret etti.

Müslümanların, Habeşistan'a hicret ettiğini duyan müşrikler, aralarından bir elçi seçerek onu Habeş Kralına göndermeye karar verdi. O elçi Amr bin Âs'dı. Kendisi çok zeki biriydi. Siyaseti çok iyi bilir, Habeş Kralını tanırdı. Amr bin Âs, hediyelerle Habeşistan'a doğru yola çıktı. Habeş Kralı Necaşi'nin yanına geldiğinde ona şöyle dedi:

- "Ey Melik! Bizden beyinsiz bir cemaat, kendi cemiyetlerinin dininden ayrıldılar, senin dinine de girmediler, mahiyetini anlayamadığımız yeni bir din getirdiler ve bunlar üstelik senin memleketine iltica ettiler. Onları bize teslim etmen için bizi, onların kabileleri, babaları, amcaları, hâsılı onların kavmi sana gönderdi. Bunlar için gitmeleri daha hayırlıdır. Senin dinini de kabul etmediklerine göre, herhalde onları bize teslim edersin."

Necaşi öfkelendi ve Amr'a şöyle cevap verdi:

- "Asla! Allah'a and olsun ki, onları çağırıp konuşuncaya ve olayın iç yüzünü öğreninceye kadar size teslim edemem. Çünkü, bunlar benim memleketime iltica edip benim himayemi tercih etmişlerdir. Eğer sizin dediğiniz doğru ise, onları size veririm. Değilse, onları himaye ederim. Onlarla sizin aranıza girmem, kendilerini size teslim edip, Kureyşlileri hoşnut edemem."

Müslümanlar Necaşi'nin huzuruna geldiğinde Necaşi'yi selamladı. Cafer bin Ebu Talip sözcüleri olarak ona, İslam'ı ve Hz. İsa hakkında inançlarının nasıl olduğunu anlattı. Sonra da Kuran'dan ayetler okudu. Bunun üzerine Necaşi ağladı. Amr'a şöyle dedi:

- "Vallahi Musa'nın (a.s.) getirdikleri ile bu söyledikleri aynı kaynaktandır."

Müslümanları teslim etmedi. Amr bin Âs, eli boş olarak Mekke'ye döndü.