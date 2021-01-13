Peygamberimizi uzun yıllar himaye eden amcası: Ebu Talib

Peygamberimizin babası Abdullah ile amcası Zübeyr'in anne bir kardeşidir. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib ölümünden önce, 8 yaşında olan torunu Hz. Muhammed'in bakımını ve himayesini Ebu Talib'e vasiyet etmişti.

Kâbe hizmetlerinden olan hacılara su ve yiyecek temini vazifeleri babasından miras kalmışsa da malî durumu bozulduğu ve fakir düştüğü için bu görevleri Abbas bin Abdülmuttalib'e devretti.