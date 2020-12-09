Filistin’i işgale yönelik Yahudi göçleri: Aliyah

Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs'ü çevreleyen Filistin topraklarında, tarih boyunca kan ve gözyaşı hiç durmadı. Filistin toprakları, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde Siyonizm'in hedefi oldu. O tarihten itibaren planlı ve aşamalı bir biçimde işgale uğradı. Yahudiler, siyasi bilinçle kalıcı olarak yerleşmek için Filistin'e farklı göç dalgaları ile akın ettiler ve bunu "aliyah" olarak adlandırdılar.
Giriş Tarihi: 09.12.2020
18:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
19:05
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
11
ALİYAH NEDİR?
2
11
BEŞ AYRI GÖÇ DALGASI İLE FİLİSTİN’E AKIN ETTİLER
3
11
GÖÇ VE YERLEŞİMİ SİSTEMLİ HALE GETİRDİLER
4
11
FİLİSTİN TOPRAKLARINI SATIN ALARAK ELLERİNDE TUTTULAR