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Filistin’i işgale yönelik Yahudi göçleri: Aliyah

Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs'ü çevreleyen Filistin topraklarında, tarih boyunca kan ve gözyaşı hiç durmadı. Filistin toprakları, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde Siyonizm'in hedefi oldu. O tarihten itibaren planlı ve aşamalı bir biçimde işgale uğradı. Yahudiler, siyasi bilinçle kalıcı olarak yerleşmek için Filistin'e farklı göç dalgaları ile akın ettiler ve bunu "aliyah" olarak adlandırdılar.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 19:05
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ALİYAH NEDİR?
ALİYAH NEDİR?

Yahudiler, din etkisiyle göç ettikleri ve dağınık halde yaşadıkları yerleri "geçici" olarak kabul etmişlerdir.

Siyonizmin Filistin'de bir Yahudi yurdu oluşturma hedefi, Filistin'de yerleşik Arap nüfusu bulunduğundan "aliyah"ya siyonizmin çeki taşı niteliği kazandırmıştır.

Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm

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BEŞ AYRI GÖÇ DALGASI İLE FİLİSTİN’E AKIN ETTİLER
BEŞ AYRI GÖÇ DALGASI İLE FİLİSTİN’E AKIN ETTİLER

Yahudiler, Filistin'e 1880'lerden İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar beş ayrı göç dalgası ile akın etmişlerdir:

📌 1882-1903 / Ağırlıklı olarak Rusya, Romanya ve Galiçya'dan 20 bin ila 30 bin kişi,

📌 1904-1914 / Çoğunlukla Rusya'dan 35 bin ila 40 bin kişi,

📌 1919-1923 / Rusya, Polonya ve Romanya'dan aralarında İsrail'in gelecekteki siyasi önderlerinin de bulunduğu 35 bin kişi,

📌 1924-1931 / özellikle Polonya'dan 88 bin kişi,

📌 1932-1938 / Nazizm'in yükselişiyle bilhassa Orta Avrupa'dan 215 bin kişi.

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GÖÇ VE YERLEŞİMİ SİSTEMLİ HALE GETİRDİLER
GÖÇ VE YERLEŞİMİ SİSTEMLİ HALE GETİRDİLER

1898 yılında Basel'de toplanan ikinci kongre Yahudi Sömürge Emniyet Sandığı Şirketi'ni kurdu, aynı yıl Kolonileştirme Komisyonu faaliyete geçti.

1901'de siyonist devlet hedefine giden yolda önemli rol oynayacak Yahudi Millî Fonu oluşturuldu ve o tarihten itibaren temel maksadı Yahudi halkının inkâr edilemez mülkiyeti şeklinde daima elinde tutmak üzere toprak kazanımı oldu.

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FİLİSTİN TOPRAKLARINI SATIN ALARAK ELLERİNDE TUTTULAR
FİLİSTİN TOPRAKLARINI SATIN ALARAK ELLERİNDE TUTTULAR

Bu tür kurumsal çabalarla Yahudi halkı adına sistemli toprak edinimi devletin oluşumuna kadar aralıksız devam etti.

Filistin Osmanlı'dan nasıl koparıldı?

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OSMANLI DÖNEMİNDEKİ YAHUDİ GÖÇLERİNDEN FARKI
OSMANLI DÖNEMİNDEKİ YAHUDİ GÖÇLERİNDEN FARKI

Osmanlı tâbiyetinde bulunan Filistin'deki bu küçük Yahudi topluluğu (Yişuv), yerleşik ve yerli toplumla kaynaşmış Sefarad Yahudileriyle daha sonra izin verilen göçlerle gelen Eşkenaz Yahudilerinden oluşan ve pek azı ticaretle, çoğunluğu dünya Yahudilerinin gelenekleşmiş bağışlarıyla geçinen bir topluluktu.

Fakat siyonizm ve onunla bağlantılı gelişen aliyah hareketiyle birlikte Filistin'e göç eden Yahudilerin karakteri değişti.

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