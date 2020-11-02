Filistin’in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm

Siyon kelimesi, Ahd-i Atîk'te Kral Davud tarafından fethedilip krallığın merkezi yapılan Kudüs şehri için kullanılan bir isim. Bu kelimenin anlamı zamanla İsrail'in hak iddia ettiği tüm toprakları kapsayacak şekilde genişletildi. Siyon kelimesine dayanan Siyonizm, Yahudilerin "tarihi yurtlarına dönüşü" manasında Filistin'de Yahudi devleti kurmayı hedefleyen işgal politikası olarak özetlenebilir.

Batı Avrupa'da Fransız İhtilali sonrasında farklı dinden olanların yasa önünde eşitliği fikri yayılmaya başlayınca Yahudiler siyasî-idarî-kültürel haklar elde ederek bulundukları toplumlara entegre oldular. Doğu Avrupa'da ve özellikle Rusya'daki Yahudiler içinse hem devlet temelli baskılar hem de Hristiyan toplum temelli çatışmalar artış gösterdi.

📌 Bu nedenle bölgedeki Yahudilerde tarihteki ilk temelli göç düşüncesi ve teşkilatlanması filizlendi.