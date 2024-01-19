10 maddede Yemen ve Husiler

II- YEMEN'İN STRATEJİK ÖNEMİ

🔸 En aktif nakliye hatlarından olan Aden Körfezi üzerinden Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı girişindeki Yemen, stratejik noktadır. Babülmendep, aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında ise bir Afrika ülkesi olan Cibuti yer alır.

🔸 Dünyaya denizler üzerinden dağıtılan malların %80'e akını Süveyş Kanalı, Aden Körfezi ve Kızıldeniz aracılığıyla yapılmaktadır. Bu da aslında bölgenin geçmişte de günümüzde de neden bu kadar hareketli ve önemli olduğunu açıklar.

Kızıldeniz nerede?

Kızıldeniz, Afrika ile Asya arasında yer alan ve Hint Okyanusu'na bağlı denizdir.

Babülmendep Boğazı

"Hüzün Kapısı" manasına gelen Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan 32 km uzunluğundaki boğazdır.

Cibuti nerede?

Cibuti Cumhuriyeti, Doğu Afrika'da yer alan ülkedir. Yemen'e yalnızca 20 km uzaklıktadır.