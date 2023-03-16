Yemen’de bir Türk köyü: Beyt-El Türki

➤ Osmanlı Devleti'nin kendi öz vatanı gibi sahip çıktığı, bütün imkanını ve desteğini esirgemediği Yemen'e savaş zamanlarında Anadolu'dan ve devletin dört bir tarafından asker olarak yüz binlerce kişi gönderilir.

➤ Ardına bakmadan hilafetin merkezinden yola çıkan bu erlerin birçoğu şehit olur. Yemen, Osmanlı erlerinden pek çok kimsenin hayatını kaybettiği, Türkiye'deki ailelerin en az bir ferdinin ebedi istirahatgahı bir mekana dönüşür.