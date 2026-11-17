Çölde bir vaha: Darbat Vadisi

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➡ Hint Okyanusu'na kadar uzanan Darbat Vadisi, su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle de çeşitli kuş türleri ile diğer canlıların üreme alanı görevini de üstleniyor.

➡ İçerisinde şelalelerin yer aldığı Darbat Vadisi, Umman'da benzeri olmayan güzel manzara ve yoğun bitki örtüsüyle Zufar'ın ve ülkenin en güzel, en yeşil vadisi olarak biliniyor.

Mısır'ın antik mezarlığı: Beni Hasan