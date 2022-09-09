Çölde bir vaha: Darbat Vadisi
Umman'ın en güzel noktalarından biri olan Darbat Vadisi; birbirinden güzel dağları, eşsiz şelaleleri, kendine öz türleri barındıran ekolojik yapısı ile Basra Körfezi'ne yakınlığı ile bilinen müstesna bir coğrafi bölge. Ziyaretçiler tarafından "serap", "eşsiz" gibi sıfatlarla anılan Vadi'yi sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 09.09.2022
11:59
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
12:17
➡ Arap yarımadasının içinde
coğrafi özellikleri ile öne çıkan Umman, içerisinde barındırdığı birbirinden farklı güzelliklerle göz kamaştırıyor.
➡ Bu doğal ve coğrafi güzelliklerin başında ise
Basra Körfezi'ne yakın bir bölgede bulunan Darbat Vadisi, eşsiz güzellikleri ise göz dolduruyor.
Cahiliye döneminde Arap toplumu
➡ Umman'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan
Zufar vilayetinde yer alan Darbat Vadisi, mevsimlik şelalelerin yanı sıra mağaralar, birçok gölet ve ağaç türleri ile de göz kamaştırıyor.
➡ Umman'ın güneybatısında yer alan Zufar'da bulunan Darbat Vadisi, bitki örtüsünün kapladığı geniş alanlara sahip
dağlar arasında bir doğa harikası olarak ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Karahanlıların simgesi
➡ Zufar vilayetinin Taka bölgesinde bulunan Darbat Vadisi,
çöl iklimine sahip Basra Körfezi'nin güney kesiminde yer alması nedeniyle bir " mucize" olarak görülüyor.
➡ Çünkü Arap yarımadası içerisinde bu derece yeşil ve bol güzellikli bir yer bulmak pek mümkün değil. Ziyaretçilerin pek çoğu da bu malumata dayanarak Vadi için "serap" sıfatını kuulanıyor.
Basra Körfezi neresi?
Arabistan'ın kuzeyi ile İran'ın güneyinde kalan ve Hint Okyanusu'na açılan boğaz.
Imedghassen Piramidi
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Darbat Vadisi, Suudi Arabistan'ın güneyi ile Yemen'in kuzeydoğusunda yer alan Rubülhali Çölü'ne 170 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Dolayısıyla Darbat Vadisi, Arap Yarımadası'nın kızgın kum tepelerine yakın bölgede yemyeşil bitki örtüsü ve akarsularıyla yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez ziyaret yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Kudüs sözlüğü
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Hint Okyanusu'na kadar uzanan Darbat Vadisi, su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle de çeşitli kuş türleri ile diğer canlıların üreme alanı görevini de üstleniyor.
➡ İçerisinde ş
elalelerin yer aldığı Darbat Vadisi, Umman'da benzeri olmayan güzel manzara ve yoğun bitki örtüsüyle Zufar'ın ve ülkenin en güzel, en yeşil vadisi olarak biliniyor.
Mısır'ın antik mezarlığı: Beni Hasan