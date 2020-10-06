Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının öyküsü

✈Şubelerin yüze ulaşmasında hiç kuşkusuz halkın payı da büyüktü. Nitekim, cemiyet gerçekleştirmek istedikleri planlarını hayata geçirmek için halktan bağış topladı. Teşvik amaçlı farklı bir uygulama da hayata geçirildi. 10 bin lira ve üzeri bağış gönderenleri isimleri uçaklara verilecekti. İlk olarak 10 bin liraya ulaşan Ceyhan ilçesi olduğu için uçağa Ceyhan ismi verildi.

Türk Tayyare Cemiyeti'nin kuruluş amacı

✈Cemiyetin özel bir kuruluş amacı vardı: Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak; bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiştirmek ve uçmayı gençler arasında yaygınlaştırmaktı.

Havacılıkta ilklerin adamı: Vecihi Hürkuş