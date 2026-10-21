Adım Adım Efendimizin (sav) Umreleri

1 /12 Umrenin fazileti ve önemi















Cabir'den nakledildiğine göre, "Umre yapmak farz mı?" diye sorulunca Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Hayır, fakat umre yapmanız, (yapmamanızdan) daha faziletlidir."

Tirmizi, Hac, 88

◼ İslam literatüründe küçük hac olarak da anılan umre, ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmek ve Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapmak suretiyle yerine getirilen mukaddes bir ibadettir.

◼ Umre, müminin gönlünü Kabe'ye bağlayan, ruhu günahlardan arındıran ve Yüce Allah'a yönelişin en samimi ifadelerinden biri olan mübarek bir ibadettir. Belli bir zaman dilimine bağlı kalmaksızın yılın her vaktinde eda edilebilen bu kutlu ziyaret, Müslüman için hem manevi bir yenilenme hem de bir iç muhasebe vesilesidir.

◼ Sevgili Peygamberimiz (sav), yapılan umrelerin aradaki günahlara kefaret olacağını müjdelemiş, bilhassa Ramazan ayında ifa edilen umrenin sevap bakımından hac ibadetine denk bir fazilet taşıdığını ifade buyurmuştur.

Umre Hazırlığı: Kabe Yolculuğuna Çıkmadan Önce Bilmeniz Gerekenler