Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İznik'in gönül sultanı: Eşrefoğlu Rumi

İznik'in gönül sultanı: Eşrefoğlu Rumi

Yayınlanma Tarihi: 17.10.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:40

Anadolu'yu varlığı, şiirleri ve sohbetleri ile besleyen en büyük isimlerden olan Eşrefoğlu Rumi, İznik üzerinden bütün bir coğrafyaya ışık tutmuştu. Yunus Emre'nin hem yaşayış hem de şiirinin devamı olarak görebileceğimiz Rumi, ahlak ile bezeli eserleri ve hakikate uzanan kişiliğiyle Anadolu'nun gönül sultanlarından biri olarak kabul edilmişti.

1/10

◾ Babası Ahmed Eşref'e nispetle Eşrefoğlu Rumi olarak anılan Abdullah'ın tam ismi Abdullah Rûmî b. Seyyid Ahmed Eşref b. Seyyid Muhammed Süyûfî idi.

1470 yılında vefat eden Eşrefoğlu Rumi; sohbeti, şiirleri ve manevi terbiye metotları ile Anadolu coğrafyasını manen yoğuran ve şekillendiren en önemli zatlardan biri olarak kabul edilmişti.

İZNİK'TEKİ KÜLTÜR HAZİNESİ TARİHİ ESERLER

2/10

◾ Aslen Mekkeli bir aileye mensup olan Eşrefoğlu Rumi'nin ataları Mısır'dan Hama'ya, Hama'dan Manisa'ya, nihayet İznik'e yerleşmiş ve her mekanda büyük önem atfedilmiş zatlardı.

◾ 1377 - 1470 yılları arasında Anadolu'da yaşayan Eşrefoğlu Rumi, küçük yaşlardan itibaren ailesinin etrafında geniş ve yoğun bir ilmi terbiye süreci geçirmişti.

İSLAMİ İLİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

3/10

◾ Mevlânâ Hocazâde ile Mevlânâ Tûsî isimli alimlerden büyük ölçüde faydalanan Eşrefoğlu Rumi'nin hayatına dair en önemli kaynak ise Abdullah Veliyyüddin Bursevî'nin kaleme aldığı Menâkıb-ı Eşrefzâde idi.

◾ Manevi terbiye için evvela Emir Sultan'a oradan da Hacı Bayrâm-ı Velî'ye iltica eden Eşrefoğlu Rumi, kısa sürede büyük bir alim olmanın yanında arif olarak da tanındı.

4/10

◾ Hacı Bayram-ı Veli'nin yanında on yıldan fazla bir süre manevi terbiye metotlarını uygulayan Eşrefoğlu Rumi, bir müddet sonra Hacı Bayram'ın kızı Hayrünnisâ Hanım ile evlenmişti.

◾ Hacı Bayram-ı Veli'nin yönlendirmesi ile İznik'e geri dönen Eşrefoğlu Rumi'nin sohbetleri ve şiirleri o kadar tesirli olmuştu ki kısa sürede etrafına geniş bir halka oluşmuştu.

5/10

◾ Yüz yaşına yakın bir hayat süren Eşrefoğlu Rumi, Yunus Emre'nin yolunu takip ederek insanları söz, şiir ve hal ile irşad etme metodunu benimsemişti.

İznik'te oluşan manevi halka ufak Anadolu kasabasını büyük bir şöhret ve manevi bir mekana çevirmişti. Günümüzde İznik ile Eşrefoğlu isimleri beraber zikredilmekte.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İznik’in gönül sultanı: Eşrefoğlu Rumi

İznik'in gönül sultanı: Eşrefoğlu Rumi

Rütbelerin en yücesi: İlim

Rütbelerin en yücesi: İlim

Sekiz asırlık Malum Seyit Cami

Sekiz asırlık Malum Seyit Cami

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 6. Bölüm: Fil Vakası

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 6. Bölüm: Fil Vakası

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü