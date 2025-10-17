İznik’in gönül sultanı: Eşrefoğlu Rumi

4 /10













◾ Hacı Bayram-ı Veli'nin yanında on yıldan fazla bir süre manevi terbiye metotlarını uygulayan Eşrefoğlu Rumi, bir müddet sonra Hacı Bayram'ın kızı Hayrünnisâ Hanım ile evlenmişti.

◾ Hacı Bayram-ı Veli'nin yönlendirmesi ile İznik'e geri dönen Eşrefoğlu Rumi'nin sohbetleri ve şiirleri o kadar tesirli olmuştu ki kısa sürede etrafına geniş bir halka oluşmuştu.