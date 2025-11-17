İngiliz aktivist Ruth Herbert, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek ve Medical Aid for Palestinians (Filistinliler İçin Tıbbi Yardım) kuruluşu adına bağış toplamak amacıyla başlattığı yürüyüşünü İstanbul'da sonlandırdı.

İngiltere'nin Arnside kentindeki evinden 2 Mayıs 2025'te yola çıkan Herbert; Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı kapsayan zorlu bir rotayı takip ederek Türkiye'ye ulaştı. Herbert, "Filistin İçin Büyük Yürüyüş" adını verdiği bu eylemini 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da tamamladı.

Yürüyüşe başlama motivasyonunu anlatan Herbert, İngiltere'de hükümete mektup yazmanın veya gösterilere katılmanın yaygın olduğunu, ancak Gazze'deki acı karşısında bunların kendisine yetersiz geldiğini belirtti.

Herbert, çıkış noktasını şu sözlerle ifade etti: "Beni buna iten, Filistinlilerin çektiği acıyı görmek ve somut bir şeyler yapma isteğiydi. Gazze'den gelen korkunç görüntüleri izlemek sadece beni değil, tüm insanlığı yaraladı. Çaresizliğin ve dehşetin ortasında umut verici bir şey yapmak istedim. 'Ne yaptığımızın önemi yok, yeter ki bir şeyler yapalım' diyerek yola çıktım."

12 Ülke, Zorlu Şartlar ve "İyileşme" Yolculuğu

Daha önce sadece bir aylık kısa bir yürüyüş tecrübesi olan Herbert, bu kez İngiltere'den Türkiye'ye uzanan rotasında 12 ülke geçti. Yolculuğun fiziksel açıdan zaman zaman çok zorlayıcı olduğunu belirten aktivist, buna karşın büyük bir onur duyduğunu dile getirdi.

Açık havada olmanın ve hareket etmenin zihinsel işlemeye yardımcı olduğunu söyleyen Herbert, "Bu yürüyüşü hem kendime iyi gelmesi hem de Filistinlilerin fiziksel ve ruhsal iyileşmesine katkıda bulunmak için yapmak istedim" dedi. Herbert ayrıca yol boyunca insanların kendisine ücretsiz yemek ve konaklama sağladığını, büyük bir cömertlikle karşılaştığını ekledi.

"Sadece Barış Değil, Adalet de Gerekiyor"

Ruth Herbert, yürüyüşünün temel mesajının "barış ve adalet" olduğunu vurgulayarak, dünyanın Filistin sınavından geçtiğine dikkat çekti.

Herbert, verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Bence insanlığımız Filistin ile sınanıyor. Filistin'e nasıl davrandığımız, tüm gezegeni nasıl etkileyeceğimizi gösteriyor. Bir halkın yok edilmesine, evlerinden edilmesine seyirci kalamayız. Sadece barış yetmez; adalete de ihtiyacımız var. Bu mücadele uzun soluklu bir direniş gerektiriyor, bir gecede çözülmeyecek ama kararlılıkla devam etmeliyiz."

Bireysel eylemlerin kolektif bir güce dönüşebileceğine inanan Herbert, attığı her adımın yalnız olmadığını hissettirdiğini belirtti. "Hepimiz bir şeyler yaparsak bir dalga yaratırız" diyen aktivist, eyleminin dünyada Filistin için üzülen ancak ne yapacağını bilemeyen insanlara bir topluluk hissi verdiğini söyledi.

50 Bin Sterlin Hedefi ve Eve Dönüş

Memleketi Lancaster'daki destekçilerinin rota planlaması ve lojistik konusunda kendisine sürekli yardım ettiğini belirten Herbert, bağış hedefi olan 50 bin sterline çok yaklaştığını müjdeledi.

6,5 aylık yürüyüşün ardından eve dönüşün kendisi için sarsıcı bir geçiş olacağını düşünen Herbert, dönüş planını ise şöyle açıkladı: "Eve dönüş muhtemelen biraz şok etkisi oluşturacak. Uçak yerine trenle dönmeyi planlıyorum; böylece ne kadar uzun bir yol yürüdüğümü camdan bakarak görebilecek ve bu süreci sindirebileceğim. Sonra Londra'da ailemle buluşacağım."

📸: Anadolu Ajansı

