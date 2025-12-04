Hafızası Olan Evler: Necip Fazıl’ın doğduğu konak

2 /10













◾ İşte, edebiyatımızda bu denli kıymetli yazılar ve şiirler kaleme alan üstadın, 1904 senesinde İstanbul'da doğduğu biliniyor. O yıllarda, İstanbul'u zihninizde bir tasavvur edin. Evet, düşündüğünüz gibi güzide şehir; ahşap evlerin, konakların yaygın olduğu bir yerdi.

◾ Necip Fazıl Kısakürek de kaleme aldığı "O Ve Ben" isimli eserinde bu konağın varlığından bahseder. Eserinde anlattığı bu kısım "Konak" başlığı altında yayınlanmış.