Üstad Necip Fazıl'ın hayatında öne çıkanlar

YURT DIŞI HAYATI

◾ Küçük yaşta iyi bir eğitim alan Necip Fazıl; Lord Byron, Oscar Wilde ve Shakespeare gibi dünya klasisizminde büyük ses getirmiş yazarların eserlerini orijinal dilinde okur. O zamanlar yabancı dili iyi olan yazar, yurtdışına gidip kendisini geliştirmek ister.

◾ Böylece yurtdışı macerası o daha çok gençken başlar. 20 yaşında Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde öğrenim görür. İstanbul'a döndükten sonra ise ilk şiir kitabı "Örümcek Ağı"nı yayınlar.