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Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Şairlerin Sultanı olarak anılan Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Necip Fazıl, dil ile kurduğu kuvvetli bağ ve sarsıcı mısraları ile öne çıkar. Şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapan Üstad, yazdıkları ile kuşaklara tesir ettiği gibi Cumhuriyet döneminde Müslümanları sesi olarak tebarüz eder. Necip Fazıl dillere pelesenk olan şiirleri ve Büyük Doğu fikri ile de hafızlara kazındı. Sizler için Necip Fazıl Kısakürek'in en güzel mısralarını toplayarak bir güldeste hazırladık. Necip Fazıl kimdir? Necip Fazıl şiirleri, sözleri, eserleri, kitapları, sanatı, edebi kişiliği…

Giriş Tarihi: 01.12.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 23:47
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Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Necip Fazıl Kısakürek

📌 Şiir Adı: Kaldırımlar

Necip Fazıl Kısakürek sözleri

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Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Ver cüceye, onun olsun şâirlik,
Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta!

Necip Fazıl Kısakürek

📌 Şiir Adı: Çile

Necip Fazıl'ın İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki bilinmeyen kaydı

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Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Seni dağladılar değil mi kalbim,
Her yanın, içi su dolu kabarcık.

Necip Fazıl Kısakürek

📌 Şiir Adı: Dayan Kalbim

Tek davası O'nu bulmaktı

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Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten,
Affet senden habersiz aldığım her nefesten…

Necip Fazıl Kısakürek

📌 Şiir Adı: Her Nefesten

Necip Fazıl şiirlerinde ölüm teması

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Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Yeryüzünde yalnız benim serseri,
Yeryüzünde yalnız ben derbederim.
Herkesin dünyada varsa bir yeri,
Ben de bütün dünya benimdir derim.

Necip Fazıl Kısakürek

📌 Şiir Adı: Serseri

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