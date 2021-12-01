Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Şairlerin Sultanı olarak anılan Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Necip Fazıl, dil ile kurduğu kuvvetli bağ ve sarsıcı mısraları ile öne çıkar. Şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapan Üstad, yazdıkları ile kuşaklara tesir ettiği gibi Cumhuriyet döneminde Müslümanları sesi olarak tebarüz eder. Necip Fazıl dillere pelesenk olan şiirleri ve Büyük Doğu fikri ile de hafızlara kazındı. Sizler için Necip Fazıl Kısakürek'in en güzel mısralarını toplayarak bir güldeste hazırladık. Necip Fazıl kimdir? Necip Fazıl şiirleri, sözleri, eserleri, kitapları, sanatı, edebi kişiliği…