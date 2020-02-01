Necip Fazıl Kısakürek sözleri

Baki'den sonra, Sultanü'ş Şuara unvanına sahip ikinci şair olan Necip Fazıl Kısakürek, Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bıraktı. Kimileri onu, "İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya" sözleriyle başlayan Sakarya Türküsü'yle tanıdı. Kaldırımlar şairi, en çok şiirleriyle üne kavuşsa da hem Büyük Doğu idealiyle hem de fikir hayatımıza kazandırdıklarıyla hafızalarımıza kazındı. Bugün de referans alınan en etkili isimlerden olan Necip Fazıl Kısakürek'ten sevilen 25 sözü derledik.