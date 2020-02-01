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Necip Fazıl Kısakürek sözleri

Baki'den sonra, Sultanü'ş Şuara unvanına sahip ikinci şair olan Necip Fazıl Kısakürek, Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bıraktı. Kimileri onu, "İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya" sözleriyle başlayan Sakarya Türküsü'yle tanıdı. Kaldırımlar şairi, en çok şiirleriyle üne kavuşsa da hem Büyük Doğu idealiyle hem de fikir hayatımıza kazandırdıklarıyla hafızalarımıza kazındı. Bugün de referans alınan en etkili isimlerden olan Necip Fazıl Kısakürek'ten sevilen 25 sözü derledik.

Giriş Tarihi: 01.02.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 11:52
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''Ölüm, bir saniye kadar yakınken hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın âlemi ne?''

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"Demek ki milyonluk orduların milyonluk ordularla cihadı, ancak küçük cihaddır. En büyük cihad, tek adamın kendi nefsi ile cihadıdır."

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Necip Fazıl Kısakürek hayatı
Necip Fazıl Kısakürek hayatı

Necip Fazıl, 26 Mayıs 1905't İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejlerinde yaptı. Bahriye Mektebi'nde 3 yıl okuduktan sonra diploma almayı beklerken okul 4 yıla çıkarılınca bıraktı.

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"Bizim işimiz yokuş yukarı çıkmanın dâvasıdır. Onların dâvası ise yokuş aşağı yuvarlanmanın..."

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"Kula karşı utanmak, Allah'a karşı hicabın ifadesidir. Kula karşı utanmadığını gösteren, Allah'tan utanmıyor demektir."

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