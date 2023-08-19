Seyahatname'de adı geçen baharatlar
Seyahatname adlı eserinde birçok ülkeye dair sosyal, kültürel ve mimari özellikleri yansıtan Evliya Çelebi, kitabında Osmanlı'nın yemek kültürü hakkında da oldukça geniş bilgilere yer verir. Yemek kültürünün içinde şüphesiz yemeklere lezzet ve aroma katan baharatlar da oldukça geniş yer tutar. Acaba 17. yüzyılda hangi baharatlar, Osmanlı sofralarına lezzet katıyordu?
Giriş Tarihi: 19.08.2023
09:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
12:58
Büyük bir gezgin: Evliya Çelebi
🔸 50 yıla yakın bir süre boyunca hem Osmanlı'yı hem de Asya ve Avrupa'da birçok ülkeyi gezen ve buralarda gördüklerini
Seyahatname adlı eserinde toplayan Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 yılında doğar. iyi bir eğitim alır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek Arapça, musiki ve güzel yazı alanlarında hafız olur.
🔸 Onun içinde bitmek bilmez bir gezme arzusu vardır.
isteğiyle girdiği sarayda bu arzusu nedeniyle çok fazla kalamaz. IV. Murad'ın
20 maddede Evliya Çelebi
🔸 Kendi anlatımıyla Evliya Çelebi, gezilerine gördüğü bir rüya üzerine başlar. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i (SAV) görür. Fakat yanına gitmekten çekinir. Sonunda bir cesaretle gitme kararı alır ve
"Şefaat ya Resulullah" yerine, "Seyahat ya Resulullah" der. Bu şekilde, ömrünün sonuna kadar devam edecek birçok macera ve tehlike yaşayacağı seyahatlerinin başladığını anlatır.
🔸 Seyahatlerinin bir kısmını
Köse Ali Paşa, Melek Ahmed Paşa, Köprülü Mehmed Paşa ve Defterdarzâde Mehmed Paşa gibi devlet adamlarının yanında gerçekleştirir ve birçok yabancı ülkeyi ziyaret etme şansına erişir. Gezileri sırasında birçok paşaya imamlıkta bulunur ve ulak olarak birçok yere gidip gelir. Böylece birçok kültürü yerinde gözlemler.
🔸 Evliya Çelebi'nin
Eserde Çelebi'nin gezdiği ülkeler ile Osmanlı Devleti'nin mimarisi, gelenekleri ve yemek kültürü hakkında oldukça geniş bilgiler yer alır. Seyahatname adlı on ciltlik eseri, kültür tarihimiz bakımından oldukça önemli ve hacimli bir kitaptır.
🔸 Osmanlı yemek kültürünün içinde diğer birçok ülkede olduğu gibi baharatlar önemli bir yer tutar. Biz de bundan hareketle eserin yazıldığı
17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hangi baharatların kullanıldığına ve yiyeceklerin nasıl tatlandırıldığına bakalım...
🔸 Seyahatname'de birçok
adı geçer. Evliya Çelebi baharatlarlardan, kurutulmuş otlardan hem yemeklere lezzet ve koku veren baharat tatlandırıcı hem de tıp ilminde kullanılan ilaçlar olarak bahseder.
🔸 17. yüzyıla ait metinde,
yapılmaz. Osmanlı'da baharatlar ilaç ve macun imalatında önemli bir yer tutar. baharat ile ilaç ve yemeklik ot ile deva otu arasında kesin bir ayrım
Evliya Çelebi'nin dilinden Seyahatname
Seyahatname'de adı geçen baharatlar
* Amber - ışkın - havlıcân - zencebîl - saparna - defne
* Anason - karanfil - hindistan cevizi - ûd/öd - za'ferân/za'fran (safran)
* Ashür - kakule - asl-ı kebere (kapari kökü) - sa'leb - karabiber
* Adamotu - labada/labada kökü - mastaki - sadıç - şerbetçiotu
* Çörekotu - lâden - misk/müşk - sinâmeki - sadefotu
* Biber - mahleb - reyhan - râziyane (rezene) - susam
* Çamsakızı - haşhaş - roka - zahter - nuhve - hindiba
* Deva otu - halka kökü - tuz - sünbül-i hindî - nane - dereotu