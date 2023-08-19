Seyahatname'de adı geçen baharatlar

Büyük bir gezgin: Evliya Çelebi

🔸 50 yıla yakın bir süre boyunca hem Osmanlı'yı hem de Asya ve Avrupa'da birçok ülkeyi gezen ve buralarda gördüklerini Seyahatname adlı eserinde toplayan Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 yılında doğar. Arapça, musiki ve güzel yazı alanlarında iyi bir eğitim alır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olur.

🔸 Onun içinde bitmek bilmez bir gezme arzusu vardır. IV. Murad'ın isteğiyle girdiği sarayda bu arzusu nedeniyle çok fazla kalamaz.

20 maddede Evliya Çelebi