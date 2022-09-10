Kur'an-ı Kerim'de aile ve akraba ilişkileri

🔵 İnsanın bütün ilişkilerinin temelinde sığınma ve güven ihtiyacı vardır. İnsan, hayatı boyunca güven arar. Bu güveni de en başta yakınlarındaki ailesi ve akrabalarından temin eder. Güven kelimesi ile iman ve mümin kelimeleri aynı kökten gelir. Sözün özü bizim bütün iletişimimiz Allah (CC) ile ilişkilerimize bağlıdır. Kur'an-ı Kerim baştan sona bize ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini anlatır. İnsan, Allah (CC) eşya ve melekler ile ilgili ilişkilerimizi anlatır. (Ana, baba, akraba ve dostlukla ilgili ilişkiler...)

🔵 En zor ilişki anne, baba ve akrabalarımız ile olan ilişkilerimizdir. Ancak Allah'a (CC) inananlar, Allah'ın (CC) anne, baba ve akrabalarla ilgili verdiği öğütleri dikkate alır. Çünkü anne, baba ve akrabalarımızı biz seçmiyoruz.