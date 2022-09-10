Kur'an-ı Kerim'de aile ve akraba ilişkileri
İnsan doğası gereği güvenmeye ihtiyaç duyar. Bu güven ortamını da ilk kez ailede tadar. Sağlıklı bir güven ortamının oluşabilmesi için aile ve akraba ilişkileri oldukça önem teşkil eder. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, aile ve akraba ilişkilerimizin üzerinde önemle durur ve bizlere bu konuda rehberlik eder.
Giriş Tarihi: 11.09.2022
01:46
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
13:56
Kur'an-ı Kerim ve İnsan İlişkileri
🔵 İnsanoğlunun ihtiyaçları
ele alınabilir. Bunlar üç başlık altında İlişkilerimize ihtiyaçlarımız perspektifinden baktığımızda 2 yaşındaki bebekle, 30 yaşındaki kadının veya 40 - 50 yaşlarındaki bir adamın ihtiyaçları aynı değildir. biyolojik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlardır.
🔵 Bu ihtiyaçların dikkate alınmadığı yerlerde sorunlar başlar. Uzman psikiyatristler, 0 - 2 yaş arasında temel güven duygusunun edinilmesi gerektiğini söylüyor.
Temel güven duygusu edinilmediği takdirde insanlar kuşkucu, karamsar mutsuz her şeyde kötülük arayan bir kişiliğe sahip olabilir.
🔵 Bazı psikoloji kuramcıları bir kazanımı elde edemediysek, bir sonraki gelişim evresinde bunun telafi edilebileceğini söyler. İnsanın 5 yaşında elde edemediği bir kazanım, tüm yaşamını olumsuz yönde etkilememelidir.
Dolayısıyla hayatın bir evresinde yaşadığımız bir şeyin Allah (CC) insana ıslah, tövbe ve hidayet fırsatı verir. bütün hayatımızı zorunlu, kaçınılmaz ve mutlak olarak etkilemesi bizim inancımıza göre uygun değil.
Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas
🔵 İnsanın bütün ilişkilerinin temelinde
vardır. İnsan, hayatı boyunca güven arar. Bu güveni de en başta yakınlarındaki ailesi ve akrabalarından temin eder. Güven kelimesi ile iman ve mümin kelimeleri aynı kökten gelir. Sözün özü bizim bütün iletişimimiz Allah (CC) ile ilişkilerimize bağlıdır. sığınma ve güven ihtiyacı (Ana, baba, akraba ve dostlukla ilgili ilişkiler...) Kur'an-ı Kerim baştan sona bize ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini anlatır. İnsan, Allah (CC) eşya ve melekler ile ilgili ilişkilerimizi anlatır.
🔵 En zor ilişki
anne, baba ve akrabalarımız ile olan ilişkilerimizdir. Ancak Allah'a (CC) inananlar, Allah'ın (CC) anne, baba ve akrabalarla ilgili verdiği öğütleri dikkate alır. Çünkü anne, baba ve akrabalarımızı biz seçmiyoruz.
Akrabalık ve Sıla-i Rahim
🔵 Arapça'da
" anlamına gelen yakın" karîb kelimesi, bu anlamının yanında, özellikle ifade etmek için kullanılmış olup bunun çoğulu olan "biriyle aynı soydan gelen kişiyi" Türkçe'de akraba şeklinde ve daha geniş anlamda kullanılır. Akrabalık bu vasfı taşıyanlara karşılıklı birtakım akribâ, hak ve vazifeler yükler.
🔵 Bu durum, ahlâkî vazifeleri de içine alacak şekilde
tabiriyle ifade edilir. Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde akrabalık bağlarının karşılıklı ziyaret, haberleşme, maddî ve mânevî yardımlaşma gibi çeşitli yollarla korunması ve güçlendirilmesi üzerinde durulur. Akrabalar arasındaki bu bağa dinî-ahlâkî bir tabir olarak "akrabalık hukuku" denir. "sıla-i rahim"
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Akraba İlişkilerinin Önemi
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"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a (CC) saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah (CC) sizin üzerinizde gözetleyicidir." buyrulan ve Nisa Suresi'nin 1. ayetinde Peygamber Efendimiz'in (SAV) "Allah'a (CC) ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin; Allah'a (CC) ve âhiret gününe iman edenhadisi akrabalık bağlarının önemine işaret eder. sıla-i rahimde bulunsun." (Buhârî, "Edeb", 31, 85)
🔵 Bu açıdan akraba ile bağları ve münasebetleri kesmek bütün din adamlarına göre haram kabul edilir.
Yüce dinimiz İslam, akrabalığı yalnız kan bağıyla sınırlamaz, evlilik ve süt anneliği de dinî ve hukukî sonuçlar doğuracak şekilde akrabalık bağı oluşturan durumlar olarak ele alır.
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Velayet nedir? - Vesayet nedir?
🔵 Akrabalık hukuku kendisini en çok medenî hukuk alanında gösterir. Şahsın hukuku alanında hukukî temsil çeşitlerinden
öncelik bakımından akraba arasında farklılık olmakla birlikte, akrabalığın ortaya çıkardığı haklardandır. velayet ve vesayet,
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Velayet nedir?
Erginliğe ulaşmamış olanların (18 yaşından küçüklerin) ve hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakım ve eğitimlerinin yerine getirilmesi amacıyla anne babaya verilmiş hak ve ödevleri ifade eder.
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Vesayet nedir?
Velayetin oluşturduğu korumadan yoksun olan küçükler veya yasal hakları kısıtlanmış olan kısıtlılar için velayetin yerini tutan ve medeni kanunda düzenlenmiş bir kurumdur.
🔵 Aile hukuku alanında
evlenme engellerinin en başta gelenidir. Akraba ile evlenme yasağı kan hısımları, evlilik hısımları ve süt hısımlarını kapsamakla birlikte, yasak sınırları kişiye ve akrabalık ilişkisine bağlı olarak farklılık gösterir. akrabalık bağı
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